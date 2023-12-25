***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2023 09:15
***SISE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228270
BIST
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12:127.402
En Düşük
|Değişim
|: -2,05%
|| -155,19
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:1229,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1256
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3363
En Düşük
28,8047
12:1232,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1558
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3827
En Düşük
31,9048
12:121.932,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.932,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:10
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.327.930
|% 7,61
|
|AKCNS
|141,70
|189.792.992
|% 6,78
|
|SKBNK
|5,67
|206.556.379
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.741.639
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.753.398
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.991.812
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.872.521
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.609.064.981
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.361.148.518
|% 0,55
|
|KBORU
|48,74
|887.378.323
|% 3,31
|
|ISCTR
|23,14
|830.914.289
|% -2,69
|
|AKBNK
|38,20
|802.165.781
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|115.351.403
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|255.005.579
|% -2,12
|
|AKFGY
|1,76
|64.132.109
|% -2,76
|
|ISCTR
|23,14
|830.914.289
|% -2,69
|
|IHLAS
|1,00
|35.231.124
|% -1,96
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2640
|29,2776
|% 0,23
|
|Euro
|32,2528
|32,3933
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,0584
|37,2443
|% 0,17
|
|Frank
|34,0405
|34,2456
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7793
|7,8183
|% 0,20
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|