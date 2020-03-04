***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947Gündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,8 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,9 - Yönetim Kuruluna 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Announcement.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824355BIST