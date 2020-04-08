***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947Gündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,8 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,9 - Yönetim Kuruluna 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Announcement.pdf - İlan MetniEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazur Bulananlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 yılına ait Olağan Genel Kurul kararları 08 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836411BIST