***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.02.2020 08:32
***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817828
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
0
En Düşük
0
18:056,0026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0137
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
18:056,5774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
18:05303,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,62
|Açılış
|: 303,13
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|KFEIN
|15,56
|15.619.369
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7229
|7,7617
|% -0,08
|
|Frank
|6,1161
|6,1530
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5955
|1,6035
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,76
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|0,11
|