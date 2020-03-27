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***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2020 15:03
GÜNCEL HABERLER



***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Karar Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SODA, TRASODAS91E5 Peşin 0,2450000 24,5 15 0,2082500 20,825

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SODA, TRASODAS91E5 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SODA-2019 Dividend Distribution.pdf
EK: 2 SODA-2019 Kar Dağıtımı.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SODA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 200.000.000

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.076.538.757 786.665.494
4. Vergiler ( - ) 32.046.733 -112.945.741
5. Net Dönem Kârı 1.108.933.889 673.719.753
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.108.933.889 673.719.753
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 96.572,86 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.109.030.461,91 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 245.000.000 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 19.500.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 844.433.889 409.219.753
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 208.250.000 0 18,78 0,20825 20,83
TOPLAM 208.250.000 0 18,78 0,20825 20,83

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net donem karı ( 1.076.538.757+32.395.132=) 1.108.585.490 Türk Lirası olup, bu tutarın 348.339 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (1.108.585.490+348.339=)1.108.933.889 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.
Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının Net Dağıtılabilir Dönem Karına oranı % 22,09 'e isabet etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832837


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Frank 6,6633 6,7035 % 0,75  
Riyal 1,7106 1,7192 % 0,74  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,27 14,32 -0,08  
Gümüş Gr. 2,95 2,97 0,00  
B. Petrol 25,45 25,45 -0,89  
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