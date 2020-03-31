***SISE* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SISE******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [SODA]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar30 Mart 2020 tarihinde Soda Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,81-4,95 TL fiyat aralığından 3.242.810 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Soda Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %62,54 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)30/03/2020 11.405 0 11.405 622.178.106,28 622.189.511,28 % 62,22 % 62,22 % 62,22 % 62,2230/03/2020 74.989 0 74.989 622.189.511,28 622.264.500,28 % 62,22 % 62,22 % 62,23 % 62,2330/03/2020 294.009 0 294.009 622.264.500,28 622.558.509,28 % 62,23 % 62,23 % 62,26 % 62,2630/03/2020 25.000 0 25.000 622.558.509,28 622.583.509,28 % 62,26 % 62,26 % 62,26 % 62,2630/03/2020 229.797 0 229.797 622.583.509,28 622.813.306,28 % 62,26 % 62,26 % 62,28 % 62,2830/03/2020 425.000 0 425.000 622.813.306,28 623.238.306,28 % 62,28 % 62,28 % 62,32 % 62,3230/03/2020 181.579 0 181.579 623.238.306,28 623.419.885,28 % 62,32 % 62,32 % 62,34 % 62,3430/03/2020 487.121 0 487.121 623.419.885,28 623.907.006,28 % 62,34 % 62,34 % 62,39 % 62,3930/03/2020 68.831 0 68.831 623.907.006,28 623.975.837,28 % 62,39 % 62,39 % 62,4 % 62,430/03/2020 120.000 0 120.000 623.975.837,28 624.095.837,28 % 62,4 % 62,4 % 62,41 % 62,4130/03/2020 590.000 0 590.000 624.095.837,28 624.685.837,28 % 62,41 % 62,41 % 62,47 % 62,4730/03/2020 585.079 0 585.079 624.685.837,28 625.270.916,28 % 62,47 % 62,47 % 62,53 % 62,5330/03/2020 150.000 0 150.000 625.270.916,28 625.420.916,28 % 62,53 % 62,53 % 62,54 % 62,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833477BIST