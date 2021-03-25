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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.03.2021 18:20



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397-406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu, (SPK)'nun Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2021 yılına ilişkin finansal raporların bağımsız denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket ve Topluluk bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) ile bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması ve Genel Kurulun onayına sunulması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920596


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