***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 13:13
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021 , 25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernest & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
08.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.04.2021 - 10306
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernest & Young Global Limited) seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926647
BIST
14:551.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,98
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:558,1529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
14:559,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:55457,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 457,28
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:53
|QUAGR
|19,91
|628.778
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.200.499
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|811.436
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.623.780
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,38
|15.633.015
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,55
|273.650.421
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,80
|951.367.979
|% -4,42
|
|EREGL
|16,41
|496.475.628
|% 0,61
|
|HALKB
|4,60
|463.674.921
|% 1,32
|
|GARAN
|6,64
|438.072.173
|% 0,00
|
|PETKM
|6,11
|419.080.226
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,08
|248.602.231
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|216.036.345
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|463.674.921
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|107.804.661
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|273.650.421
|% -9,67
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1462
|8,1529
|% -0,02
|
|Euro
|9,7076
|9,7129
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1954
|11,2515
|% 0,48
|
|Frank
|8,7970
|8,8500
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1688
|2,1797
|% 0,04
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-1,29
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.090
|1,98
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|0,96
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,77
|