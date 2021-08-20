Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.08.2021 18:48



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Devralma Suretiyle Birleşmesine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 3.063.214.056,17 3.063.214.056,17
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 3.063.214.056,17 TL 0 TL 0 TL 3.063.214.056,17 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Çayırova Cam Sanayii A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır Onaylanmış olan Duyuru Metni ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959783


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.445
Değişim :  0,33% |  4,77
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.440  
En Yüksek
1.449 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEDTR 41,14 132.347.351 % 10,00  
IDEAS 47,08 10.261.134 % 10,00  
BASGZ 22,44 218.931.822 % 10,00  
AGYO 4,52 189.858.482 % 9,98  
PAMEL 41,04 44.062.722 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4910 8,4932 % -0,16  
Euro 9,9358 9,9436 % -0,29  
Sterlin 11,5358 11,5936 % -0,05  
Frank 9,2191 9,2747 % 0,16  
Riyal 2,2574 2,2687 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 1,93  
Altın Gr. 487 487 1,02  
Cumhuriyet 3.229 3.277 -7,00  
Tam 3.214 3.295 -3,71  
Yarım 1.553 1.594 -1,80  
Çeyrek 779 797 -0,89  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 -0,13  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,03  
B. Petrol 65,38 65,38 -1,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru