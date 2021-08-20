***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Devralma Suretiyle Birleşmesine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSISE, TRASISEW91Q3 3.063.214.056,17 3.063.214.056,17Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 3.063.214.056,17 TL 0 TL 0 TL 3.063.214.056,17 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Çayırova Cam Sanayii A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2021 tarihli kararı ile onaylanmıştır Onaylanmış olan Duyuru Metni ektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959783BIST