Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.08.2021 18:17



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Devralma Suretiyle Birleşmesine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 3.063.214.056,17 3.063.214.056,17
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 3.063.214.056,17 TL 0 TL 0 TL 3.063.214.056,17 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021

Ek Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tek pay sahibi konumunda olduğumuz Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin , tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,
Şirketimiz ile Çayırova Cam arasında imzalanmış olan 17.05.2021 tarihli Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi'nin kabulüne karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960625


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.449
Değişim :  -0,33% |  -4,78
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.453  
En Yüksek
1.464 En Düşük
1.445
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 4.400,00 1.425.052 % 10,00  
ORMA 29,70 411.018 % 10,00  
YAPRK 30,92 61.845.619 % 9,96  
CANTE 14,06 207.569.220 % 9,93  
KTSKR 62,05 54.462.964 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3688 8,3709 % 0,00  
Euro 9,8635 9,8736 % 0,06  
Sterlin 11,4829 11,5405 % 0,01  
Frank 9,1119 9,1668 % -0,10  
Riyal 2,2321 2,2433 % 0,35  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 4,97  
Altın Gr. 484 485 2,80  
Cumhuriyet 3.200 3.249 1,00  
Tam 3.184 3.265 -3,40  
Yarım 1.539 1.579 -1,64  
Çeyrek 772 790 -0,82  
Gümüş.Ons 23,63 23,68 -0,18  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,03  
B. Petrol 70,41 70,41 -0,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru