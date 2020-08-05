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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

05.08.2020 17:55
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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, esas sözleşmesinin tadili hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan izin başvurusu kabul edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı ekli izin yazısı tarafımıza bugün itibariyle teslim edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865461


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Cumhuriyet 3.050 3.102 117,80  
Tam 3.142 3.192 121,00  
Yarım 1.525 1.558 61,40  
Çeyrek 765 780 29,60  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,93  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,35  
B. Petrol 46,02 46,02 1,59  
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