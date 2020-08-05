***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.08.2020 17:55
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, esas sözleşmesinin tadili hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan izin başvurusu kabul edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı ekli izin yazısı tarafımıza bugün itibariyle teslim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865461
BIST
18:001.092
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|: 1.095
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 446,94
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465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|421.637.508
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.365.585
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.582.579
|% 9,98
|
|INTEM
|13,13
|14.556.310
|% 9,97
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|498.562
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|8.016.028
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|56.889.336
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.514.248
|% -9,99
|
|SISE
|6,23
|2.659.828.900
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,11
|1.551.218.856
|% -0,94
|
|GARAN
|6,80
|1.415.571.781
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,87
|966.281.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|944.148.967
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.551.218.856
|% -0,94
|
|SISE
|6,23
|2.659.828.900
|% 8,35
|
|KRDMD
|2,87
|966.281.103
|% 3,24
|
|GARAN
|6,80
|1.415.571.781
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,03
|944.148.967
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2198
|9,2661
|% 2,78
|
|Frank
|7,7268
|7,7734
|% 2,93
|
|Riyal
|1,8703
|1,8797
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|28,09
|
|Altın Gr.
|465
|465
|17,84
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.102
|117,80
|
|Tam
|3.142
|3.192
|121,00
|
|Yarım
|1.525
|1.558
|61,40
|
|Çeyrek
|765
|780
|29,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
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|B. Petrol
|46,02
|46,02
|1,59
|
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