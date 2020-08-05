***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, esas sözleşmesinin tadili hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan izin başvurusu kabul edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı ekli izin yazısı tarafımıza bugün itibariyle teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865461BIST