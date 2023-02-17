***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2023 13:15
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114775
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|7.599
|-36,00
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|Tam
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