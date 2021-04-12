***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 13:14
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Açıklamalar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye ait Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 7 08/04/2021 09/04/2021 10306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926648
BIST
14:211.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,03
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:218,1612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
14:219,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:21457,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 457,39
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:21
|QUAGR
|19,91
|593.736
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|780.454
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.603.692
|% 9,99
|
|UTPYA
|21,60
|5.004.372
|% 9,98
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,38
|13.570.484
|% -9,88
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,72
|910.425.456
|% -4,90
|
|HALKB
|4,60
|436.787.556
|% 1,32
|
|PETKM
|6,10
|367.530.626
|% 1,50
|
|FENER
|31,54
|362.571.440
|% -5,79
|
|THYAO
|11,84
|256.061.620
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,83
|206.759.584
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,08
|232.202.566
|% -0,95
|
|HALKB
|4,60
|436.787.556
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|106.777.568
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|76.285.354
|% -1,75
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1547
|8,1607
|% 0,07
|
|Euro
|9,6950
|9,7050
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,2032
|11,2593
|% 0,55
|
|Frank
|8,8034
|8,8565
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,11
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-0,76
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-1,00
|
|Tam
|3.010
|3.086
|-1,34
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-0,65
|
|Çeyrek
|730
|746
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, KCHOL
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 56 kaybederek (% -0.55 ) 1, 195
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, KENT, YAPRK, UTPYA, QUAGR, TKURU, BJKAS, MTRKS
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, SNKRN, BRKO, ETYAT, GSRAY
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14:33
AYES, MERKO, UTPYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında