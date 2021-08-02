***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 30 Haziran 2021 Konsolide Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954279BIST