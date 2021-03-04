***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/03/2021Karar Sayısı26SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 31.12.2020 tarihli Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915279BIST