***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
10.12.2020 21:34
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal Kiralama
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
695.302.645
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.12.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
225.000,00
Beher Pay Fiyatı
3,75
Toplam Tutar
843.750 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,03
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,04
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0,04
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,002
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,005
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemsiz
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
740.931 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereğince
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.10.2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Trakya Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili Taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Borsa Rayici Bedel
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirketin finansal büyüklüğü açısından %1'in altında olması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan 530.315,35 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 225.000 Türk Lirası nominal değerli kısmı 843.750 Türk Lirası peşin bedelle Trakya Yatırım Holding AŞ'ne satılmasına ve satış işlemi sonucunda ortaya çıkacak karın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususlarında karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892709
BIST