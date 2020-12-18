***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/10/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİş Finansal Kiralama A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal KiralamaSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi695.302.645İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.12.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı305.315Beher Pay Fiyatı3,87Toplam Tutar1.181.569Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,04Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,002İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,007Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemsizSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı1.042.049Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiKurumsal Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereğinceVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.10.2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBorsa İstanbul A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/10/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBorsa Rayici BedelDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirketin finansal büyüklüğü açısından %1'in altında olmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan 530.315,35 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569 Türk Lirası peşin bedelle Borsa İstanbul AŞ'ne pay piyasasında satılmasına ve satış işlemi sonucunda ortaya çıkacak karın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususlarında karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893911BIST