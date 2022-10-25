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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim

25.10.2022 20:25
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimiz 2022 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarının TMS 34 Ara dönem finansal raporlama standardı ile uyumlu olarak 31 Ekim 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  
yayınlanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 31/10/2022
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074196


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5907 18,6076 % 0,13  
Euro 18,5112 18,5417 % 1,15  
Sterlin 21,2640 21,3707 % 1,67  
Frank 18,5907 18,7027 % 0,46  
Riyal 4,9318 4,9565 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.655 4,93  
Altın Gr. 988 988 2,08  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.654 6.758 -11,00  
Yarım 3.242 3.301 -4,00  
Çeyrek 1.626 1.651 -3,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,40 0,15  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 0,08  
B. Petrol 91,67 91,67 0,46  
Seans Raporu 18:05
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