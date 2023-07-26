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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim

26.07.2023 09:45
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Açıklama

Şirketimiz 2023 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının TMS 34 Ara dönem finansal raporlama standardı ile uyumlu olarak 4 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  yayınlanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 04/08/2023
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175240


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BIST En Aktif Hisseler10:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZEDUR 66,55 25.545.475 % 10,00  
OYAYO 40,98 7.639.854 % 9,98  
EDIP 27,46 24.250.757 % 8,88  
AKYHO 2,76 11.832.432 % 7,81  
SMRTG 68,30 336.714.506 % 7,50  
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10:17 Alış Satış %  
Dolar 26,9471 26,9526 % 0,12  
Euro 29,8234 29,8412 % 0,40  
Sterlin 34,6420 34,8157 % 0,07  
Frank 31,1252 31,3127 % 0,32  
Riyal 7,1672 7,2031 % 0,15  
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10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.970 5,09  
Altın Gr. 1.706 1.706 5,93  
Cumhuriyet 11.289 11.469 -57,00  
Tam 11.107 11.222 50,00  
Yarım 5.545 5.637 25,00  
Çeyrek 2.781 2.819 13,00  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,02  
Gümüş Gr. 21,38 21,41 0,03  
B. Petrol 82,83 82,83 -0,42  
Seans Raporu 10:17
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