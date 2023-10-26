***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarının TMS 34 Ara dönem finansal raporlama standardı ile uyumlu olarak 27 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndayayınlanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/01/2023 30/06/2023 04/08/20233. Çeyrek01/01/2023 30/09/2023 27/10/2023Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210604BIST