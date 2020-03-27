***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 20:30
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla,İstanbul,Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9 - Yönetim Kurulu'na 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 General Assembly Announcement .pdf - İlan Metni
EK: 3 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2019 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 18.2 Genel Kurul Tutanak-Kimlik No.suz.pdf - Tutanak
EK: 2 2.2 Hazirun Cetveli - Yayınlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 19 Minutes of General Assembly.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 27.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833018
BIST