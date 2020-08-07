***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.07.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın mülga Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun II.23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme İşlemi'nin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurumların izni alınarak onaylanan şekliyle tadil edilmesinin ve aynı onay ve izinlere tabi olmak üzere Esas Sözleşme'ye (i) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 33. madde ile (ii) "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 34. maddelerinin eklenmesinin genel kurulun onayına sunulması6 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Elektronik Genel Kurula Katılım Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information about attandence in e-GEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Ek Açıklama 2 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Additional Information 2 - General Assembly Meeting Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Additional Information 3 - General Assembly Meeting Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Ek Açıklama 3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarDeğerli Pay sahipleri,Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı güncellenmiş olup ilgili döküman ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866702BIST