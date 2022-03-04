***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.03.2022Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbulGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi2 - Şirketimizin 2021 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması3 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı4 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Atamanın Onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi9 - 2021 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması10 - Yönetim Kurulu'na 2022 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi11 - Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özetinin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması ve 2022 yılı pay geri alım işlem sınırının onaylanması12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması13 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2022 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi14 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul İlan Metni 2021.pdf - İlan MetniEK: 3 Ordinary Assembly Meeting Informative Documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 General Assembly Announcement 2021.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 28 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.sisecam.com.tr adresinde de bulunmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007530BIST