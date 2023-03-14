Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2023 19:21
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 06.03.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Şirketimizin 2022 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
4 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,
5 - Şirketin 2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
8 - Şirketin Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul" başlıklı 15. maddesinin tadilinin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
11 - 2022 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması,
12 - Yönetim Kurulu'na 2023 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılı pay geri alım işlem sınırının onaylanması,
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
15 - Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
16 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan.pdf - İlan Metni
EK: 2 Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Türkçe bilgilendirme dokümanında 15. gündem maddesine ilişkin açıklamalar ve İngilizce bilgilendirme dokümanında Ek-3'te bulunan tablo güncellenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124694


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:595.207
Değişim :  -2,18% |  -115,87
Açılış :  5.331  
Önceki Kapanış :  5.323  
En Yüksek
5.348 En Düşük
5.207
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 27,72 33.321.848 % 10,00  
DGGYO 23,98 29.532.445 % 10,00  
ARMDA 412,50 33.303.176 % 10,00  
POLTK 2.310,00 115.237.483 % 10,00  
DESPC 17,39 16.132.763 % 9,99  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,9680 18,9872 % 0,07  
Euro 20,3614 20,3746 % 0,04  
Sterlin 22,9913 23,1066 % -0,06  
Frank 20,6854 20,8100 % 0,03  
Riyal 5,0373 5,0626 % -0,03  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 -9,68  
Altın Gr. 1.161 1.161 -0,35  
Cumhuriyet 7.803 7.921 8,00  
Tam 7.846 7.925 11,00  
Yarım 3.833 3.878 6,00  
Çeyrek 1.917 1.939 3,00  
Gümüş.Ons 21,68 21,71 -0,12  
Gümüş Gr. 13,22 13,25 0,00  
B. Petrol 77,44 77,44 -0,06  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru