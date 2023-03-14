***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 06.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Şirketimizin 2022 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,4 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,5 - Şirketin 2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,8 - Şirketin Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul" başlıklı 15. maddesinin tadilinin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,11 - 2022 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması,12 - Yönetim Kurulu'na 2023 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi,13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılı pay geri alım işlem sınırının onaylanması,14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,15 - Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,16 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Announcement.pdf - İlan MetniEK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarTürkçe bilgilendirme dokümanında 15. gündem maddesine ilişkin açıklamalar ve İngilizce bilgilendirme dokümanında Ek-3'te bulunan tablo güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124694BIST