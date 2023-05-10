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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

10.05.2023 18:48
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.02.2021 - 30.06.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince, 26/02/2021 ve 30/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile açıklanan geri alım programları kapsamında geri alınan paylarından 17.000.000 lot, 10/05/2023 tarihinde Borsa Istanbul'da blok satış yöntemiyle, 35,00 TL/hisse fiyattan Efes Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Bu işlem sonucunda Efes Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %6,09'dan %6,65'e yükselmiştir. Efes Holding A.Ş.'ye satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şişecam'ın geri alınan payları toplamı 59.291.573'ten 42.291.573'e gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %1,94'ten %1,38'e düşmüştür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SISE 10/05/2023 17.000.000 % 0,56 35 % 1,38 291.560.383,85 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149954


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BRSAN 137,50 292.056.709 % 10,00  
EGPRO 58,85 40.958.658 % 10,00  
ULAS 15,42 9.364.452 % 9,99  
MTRYO 3,21 1.977.634 % 9,93  
FADE 8,32 7.391.255 % 9,91  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,5338 19,5393 % 0,13  
Euro 21,4229 21,4304 % 0,20  
Sterlin 24,5974 24,7208 % 0,16  
Frank 21,8527 21,9844 % 0,12  
Riyal 5,1951 5,2211 % 0,13  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.027 2.027 -7,44  
Altın Gr. 1.273 1.273 -3,98  
Cumhuriyet 9.333 9.474 71,00  
Tam 9.306 9.548 96,19  
Yarım 4.557 4.726 67,00  
Çeyrek 2.271 2.356 34,00  
Gümüş.Ons 25,40 25,42 -0,20  
Gümüş Gr. 15,94 15,96 -0,12  
B. Petrol 76,97 76,97 -0,47  
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