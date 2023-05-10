***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi26.02.2021 - 30.06.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı hükümlerince, 26/02/2021 ve 30/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile açıklanan geri alım programları kapsamında geri alınan paylarından 17.000.000 lot, 10/05/2023 tarihinde Borsa Istanbul'da blok satış yöntemiyle, 35,00 TL/hisse fiyattan Efes Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Bu işlem sonucunda Efes Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %6,09'dan %6,65'e yükselmiştir. Efes Holding A.Ş.'ye satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şişecam'ın geri alınan payları toplamı 59.291.573'ten 42.291.573'e gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %1,94'ten %1,38'e düşmüştür.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSISE 10/05/2023 17.000.000 % 0,56 35 % 1,38 291.560.383,85 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149954BIST