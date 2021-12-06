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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

06.12.2021 17:36
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve Şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981256


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