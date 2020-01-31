***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor
31.01.2020 01:34
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 2.700.319 3.365.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 137.653 609.199
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
148.235 701.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.021 20.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
468 4.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.071 -117.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 727.322 708.812
Yabancı Para Çevrim Farkları
704.064 707.210
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-435 1.716
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.343 -99
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.650 -15
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
864.975 1.318.011
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.565.294 4.683.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
831.404 1.220.200
Ana Ortaklık Payları
2.733.890 3.463.708
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.368.913 3.164.017
Finansal Yatırımlar
7 426.120 221.911
Ticari Alacaklar
10, 38 3.572.022 3.234.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 6.829 2.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.565.193 3.232.295
Diğer Alacaklar
11 275.048 48.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 23.490 0
Türev Araçlar
12 25.764 0
Stoklar
13 3.831.439 3.006.188
Peşin Ödenmiş Giderler
14 233.693 305.390
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 66.550 34.028
Diğer Dönen Varlıklar
27 390.157 299.507
ARA TOPLAM
17.213.196 10.314.193
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 28.058 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.241.254 10.314.397
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 2.537.234 2.383.790
Ticari Alacaklar
10 275 299
Diğer Alacaklar
11 12.409 26.798
Türev Araçlar
12 64.150 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 710.578 626.895
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 772.422 729.968
Maddi Duran Varlıklar
18 14.684.667 12.177.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 188.156 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 630.387 580.100
Şerefiye
21 301.469 274.084
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 328.918 306.016
Peşin Ödenmiş Giderler
14 372.080 185.020
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.093.602 779.449
Diğer Duran Varlıklar
27 443.624 4.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.509.584 17.494.244
TOPLAM VARLIKLAR
38.750.838 27.808.641
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.634.647 1.899.428
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.616.194 1.203.331
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 572.660
Ticari Borçlar
10, 38 2.093.016 1.657.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 84.154 72.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.008.862 1.585.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 76.090 55.947
Diğer Borçlar
11, 38 117.492 53.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 4.932 2.639
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 112.560 50.761
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 27.163 0
Türev Araçlar
12 23.587 280
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 90.059 99.881
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 86.419 70.092
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 155.830 174.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 270.674 218.850
ARA TOPLAM
8.191.171 6.005.159
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.191.171 6.005.159
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.594.795 4.333.624
Diğer Borçlar
11 30.606 1.244
Türev Araçlar
12 89.804 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 62.946 66.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 451.185 400.746
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 196.946 288.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.426.282 5.090.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.617.453 11.095.655
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 14.622.505 12.696.168
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.091.680 2.004.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.091.680 2.004.509
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.092.836 2.018.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.156 -13.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.285.616 1.581.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.279.280 1.579.362
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.661 -219
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.675 2.086
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.675 2.086
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.644 158.437
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.721.078 4.231.128
Net Dönem Karı veya Zararı
1.904.534 2.288.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 4.510.880 4.016.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.133.385 16.712.986
TOPLAM KAYNAKLAR
38.750.838 27.808.641
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 18.058.686 15.550.314
Satışların Maliyeti
29 -12.179.031 -10.389.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.879.655 5.160.951
BRÜT KAR (ZARAR)
5.879.655 5.160.951
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -1.037.506 -884.278
Pazarlama Giderleri
30, 31 -2.311.288 -1.865.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -74.310 -75.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 847.114 1.126.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -472.590 -606.358
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 96.351 132.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.927.426 2.988.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 646.594 1.127.564
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -88.225 -269.800
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 7.808 -60.010
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
33 0 -89.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
33 0 138.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.493.603 3.835.328
Finansman Gelirleri
34 2.029.036 2.057.743
Finansman Giderleri
34 -2.926.501 -2.431.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.596.138 3.461.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
104.181 -95.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -283.143 -510.320
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 387.324 414.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.700.319 3.365.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.700.319 3.365.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 795.785 1.076.985
Ana Ortaklık Payları
28 1.904.534 2.288.912
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 0,84650000 1,01730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.301.502 1.610.132
Dönem Karı (Zararı)
28 2.700.319 3.365.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.415.808 431.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 1.374.584 1.048.555
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13 38.458 143.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 90.964 187.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 721.235 122.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -45.608 -83.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 33 -546.985 -952.098
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -96.351 -132.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -104.181 95.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -11.384 1.361
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -4.924 905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-695.476 -1.324.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -217.012 -166.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -228.445 -10.901
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -23.490 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 29.248 3.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -857.148 -842.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 464.355 -20.893
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 27.163 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 74.370 -32.788
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 34 -36.340 -12.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 71.823 -241.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.420.651 2.471.969
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -824.779 -392.131
Alınan Faiz
32, 34, 38 85.372 113.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -43.023 -45.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -336.719 -537.910
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.952.838 -2.244.503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -466.823
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -38.955 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 101.602 20.480
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -89.209 -32.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 18, 20 61.245 76.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -2.889.571 -2.220.709
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -389 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.099 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -1.016.196 -708.831
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3, 14 845.828 681.276
Alınan Temettüler
16 140.007 118.550
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 341.319 284.794
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 -415.618 -4.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.933.585 -793.925
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -112.575 -58.679
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 4.480 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 18.382.017 5.997.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -12.650.926 -6.275.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -69.505 -789
Ödenen Temettüler
28 -619.906 -456.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.282.249 -1.428.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
925.101 1.132.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.207.350 -295.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.164.067 3.460.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.371.417 3.164.067
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-26.025 -26.025 -6.717 -32.742
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.598.946 1.225.420 9.810.549 3.219.124 13.029.673
Transferler
43.074 1.182.346 -1.225.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
413.257 703.403 58.136 2.288.912 3.463.708 1.220.200 4.683.908
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-991 56.906 55.915 -55.915 0
Kar Payları
-300.000 -300.000 -156.809 -456.809
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
31.202 117.920 149.122 -149.122 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-506.680 -506.680 -65.980 -572.660
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.554 23.554 5.320 28.874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.231.128 2.288.912 12.696.168 4.016.818 16.712.986
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.231.128 2.288.912 12.696.168 4.016.818 16.712.986
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.410 -18.410 -2.697 -21.107
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.212.718 2.288.912 12.677.758 4.014.121 16.691.879
Transferler
-21.158 29.207 2.280.863 -2.288.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.058 725.545 22.753 1.904.534 2.733.890 831.404 3.565.294
Sermaye Arttırımı
36 36 4.444 4.480
Kar Payları
-400.000 -400.000 -219.906 -619.906
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.113 98.264 104.377 -104.377 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-493.556 -493.556 -14.806 -508.362
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815812
BIST