***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 2.700.319 3.365.897DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 137.653 609.199Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)148.235 701.414Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.021 20.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar468 4.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-29.071 -117.184Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 727.322 708.812Yabancı Para Çevrim Farkları704.064 707.210Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-435 1.716Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.343 -99Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.650 -15DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)864.975 1.318.011TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.565.294 4.683.908Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar831.404 1.220.200Ana Ortaklık Payları2.733.890 3.463.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.368.913 3.164.017Finansal Yatırımlar7 426.120 221.911Ticari Alacaklar10, 38 3.572.022 3.234.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 6.829 2.292İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.565.193 3.232.295Diğer Alacaklar11 275.048 48.565Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 23.490 0Türev Araçlar12 25.764 0Stoklar13 3.831.439 3.006.188Peşin Ödenmiş Giderler14 233.693 305.390Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 66.550 34.028Diğer Dönen Varlıklar27 390.157 299.507ARA TOPLAM17.213.196 10.314.193Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 28.058 204TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.241.254 10.314.397DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.537.234 2.383.790Ticari Alacaklar10 275 299Diğer Alacaklar11 12.409 26.798Türev Araçlar12 64.150 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 710.578 626.895Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 772.422 729.968Maddi Duran Varlıklar18 14.684.667 12.177.322Kullanım Hakkı Varlıkları19 188.156 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 630.387 580.100Şerefiye21 301.469 274.084Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 328.918 306.016Peşin Ödenmiş Giderler14 372.080 185.020Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.093.602 779.449Diğer Duran Varlıklar27 443.624 4.603TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.509.584 17.494.244TOPLAM VARLIKLAR38.750.838 27.808.641KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.634.647 1.899.428Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.616.194 1.203.331Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 572.660Ticari Borçlar10, 38 2.093.016 1.657.192İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 84.154 72.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.008.862 1.585.037Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 76.090 55.947Diğer Borçlar11, 38 117.492 53.400İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 4.932 2.639İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 112.560 50.761Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 27.163 0Türev Araçlar12 23.587 280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 90.059 99.881Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 86.419 70.092Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 155.830 174.098Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 270.674 218.850ARA TOPLAM8.191.171 6.005.159TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.191.171 6.005.159UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 10.594.795 4.333.624Diğer Borçlar11 30.606 1.244Türev Araçlar12 89.804 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 62.946 66.855Uzun Vadeli Karşılıklar25 451.185 400.746Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 196.946 288.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.426.282 5.090.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.617.453 11.095.655ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 14.622.505 12.696.168Ödenmiş Sermaye2.250.000 2.250.000Sermaye Düzeltme Farkları181.426 181.426Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527 527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.091.680 2.004.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.091.680 2.004.509Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.092.836 2.018.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.156 -13.599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.285.616 1.581.229Yabancı Para Çevrim Farkları2.279.280 1.579.362Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.661 -219Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.675 2.086Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.675 2.086Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.644 158.437Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.721.078 4.231.128Net Dönem Karı veya Zararı1.904.534 2.288.912Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 4.510.880 4.016.818TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.133.385 16.712.986TOPLAM KAYNAKLAR38.750.838 27.808.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 18.058.686 15.550.314Satışların Maliyeti29 -12.179.031 -10.389.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.879.655 5.160.951BRÜT KAR (ZARAR)5.879.655 5.160.951Genel Yönetim Giderleri30, 31 -1.037.506 -884.278Pazarlama Giderleri30, 31 -2.311.288 -1.865.633Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -74.310 -75.265Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 847.114 1.126.547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -472.590 -606.358Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 96.351 132.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.927.426 2.988.718Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 646.594 1.127.564Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -88.225 -269.800TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 7.808 -60.010İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)33 0 -89.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)33 0 138.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.493.603 3.835.328Finansman Gelirleri34 2.029.036 2.057.743Finansman Giderleri34 -2.926.501 -2.431.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.596.138 3.461.595Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri104.181 -95.698Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -283.143 -510.320Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 387.324 414.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.700.319 3.365.897DÖNEM KARI (ZARARI)2.700.319 3.365.897Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 795.785 1.076.985Ana Ortaklık Payları28 1.904.534 2.288.912Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,84650000 1,01730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.301.502 1.610.132Dönem Karı (Zararı)28 2.700.319 3.365.897Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.415.808 431.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 1.374.584 1.048.555Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13 38.458 143.301Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 90.964 187.177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 721.235 122.288Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -45.608 -83.412Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 33 -546.985 -952.098Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -96.351 -132.754Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -104.181 95.698Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -11.384 1.361Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 -4.924 905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-695.476 -1.324.949Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -217.012 -166.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -228.445 -10.901Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -23.490 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 29.248 3.526Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -857.148 -842.706Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 464.355 -20.893Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 27.163 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 74.370 -32.788Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12, 34 -36.340 -12.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 71.823 -241.586Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.420.651 2.471.969Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -824.779 -392.131Alınan Faiz32, 34, 38 85.372 113.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -43.023 -45.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -336.719 -537.910YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.952.838 -2.244.503Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -466.823İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -38.955 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 101.602 20.480Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -89.209 -32.485Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 18, 20 61.245 76.206Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -2.889.571 -2.220.709Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -389 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.099 7.099Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -1.016.196 -708.831Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3, 14 845.828 681.276Alınan Temettüler16 140.007 118.550Alınan Faiz6, 7, 33, 34 341.319 284.794Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 -415.618 -4.060FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.933.585 -793.925Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -112.575 -58.679Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 4.480 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 18.382.017 5.997.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -12.650.926 -6.275.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -69.505 -789Ödenen Temettüler28 -619.906 -456.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.282.249 -1.428.296Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi925.101 1.132.350NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.207.350 -295.946DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.164.067 3.460.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.371.417 3.164.067Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-26.025 -26.025 -6.717 -32.742Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.598.946 1.225.420 9.810.549 3.219.124 13.029.673Transferler43.074 1.182.346 -1.225.420Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)413.257 703.403 58.136 2.288.912 3.463.708 1.220.200 4.683.908Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-991 56.906 55.915 -55.915 0Kar Payları-300.000 -300.000 -156.809 -456.809Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış31.202 117.920 149.122 -149.122 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-506.680 -506.680 -65.980 -572.660Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23.554 23.554 5.320 28.874Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.231.128 2.288.912 12.696.168 4.016.818 16.712.986Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.231.128 2.288.912 12.696.168 4.016.818 16.712.986Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.410 -18.410 -2.697 -21.107Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.212.718 2.288.912 12.677.758 4.014.121 16.691.879Transferler-21.158 29.207 2.280.863 -2.288.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.058 725.545 22.753 1.904.534 2.733.890 831.404 3.565.294Sermaye Arttırımı36 36 4.444 4.480Kar Payları-400.000 -400.000 -219.906 -619.906Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.113 98.264 104.377 -104.377 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-493.556 -493.556 -14.806 -508.362Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815812BIST