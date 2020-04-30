***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor
30.04.2020 19:18
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 674.212 625.798
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 -58.967 68.253
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-71.428 81.551
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 11
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
424 219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.015 -13.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 88.495 357.480
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.016 356.163
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-493 1.161
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.047 280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.043 -124
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.528 425.733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
703.740 1.051.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
573.121 191.399
Ana Ortaklık Payları
130.619 860.132
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.110.668 8.368.913
Finansal Yatırımlar
7 479.978 426.120
Ticari Alacaklar
10, 38 3.718.644 3.572.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 5.610 6.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.713.034 3.565.193
Diğer Alacaklar
11 276.035 275.048
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 25.107 23.490
Türev Araçlar
12 845 25.764
Stoklar
13 4.239.341 3.831.439
Peşin Ödenmiş Giderler
14 357.619 233.693
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 101.113 66.550
Diğer Dönen Varlıklar
27 412.802 390.157
ARA TOPLAM
18.722.152 17.213.196
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 30.219 28.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.752.371 17.241.254
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 2.710.850 2.537.234
Ticari Alacaklar
10 352 275
Diğer Alacaklar
11 13.400 12.409
Türev Araçlar
12 342.464 64.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 814.133 710.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 740.622 772.422
Maddi Duran Varlıklar
18 14.551.898 14.684.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 193.754 188.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 685.956 630.387
Şerefiye
21 313.821 301.469
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 372.135 328.918
Peşin Ödenmiş Giderler
14 289.626 372.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.020.001 1.093.602
Diğer Duran Varlıklar
27 443.581 443.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.806.637 21.509.584
TOPLAM VARLIKLAR
40.559.008 38.750.838
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.945.726 2.634.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.270.287 2.616.194
Ticari Borçlar
10, 38 1.933.823 2.093.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 99.288 84.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.834.535 2.008.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 77.375 76.090
Diğer Borçlar
11, 38 597.565 117.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 490.836 4.932
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 106.729 112.560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 36.383 27.163
Türev Araçlar
12 121.380 23.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 153.923 90.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 83.351 86.419
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 267.989 155.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 351.135 270.674
ARA TOPLAM
8.838.937 8.191.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.838.937 8.191.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.634.606 10.594.795
Ticari Borçlar
10 680 0
Diğer Borçlar
11 68.210 30.606
Türev Araçlar
12 0 89.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.674 62.946
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 455.623 451.185
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 262.623 196.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.424.416 11.426.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.263.353 19.617.453
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 14.451.417 14.622.505
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.052.186 2.091.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.052.186 2.091.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.053.313 2.092.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.127 -1.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.015.809 2.285.616
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.941.909 2.279.280
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
72.691 4.661
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.209 1.675
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.209 1.675
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
222.132 187.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.287.452 5.721.078
Net Dönem Karı veya Zararı
441.885 1.904.534
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 4.844.238 4.510.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.295.655 19.133.385
TOPLAM KAYNAKLAR
40.559.008 38.750.838
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 4.614.720 3.922.827
Satışların Maliyeti
29 -3.118.480 -2.635.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.496.240 1.287.542
BRÜT KAR (ZARAR)
1.496.240 1.287.542
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -261.429 -228.713
Pazarlama Giderleri
30, 31 -598.675 -521.702
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -14.826 -18.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 415.858 269.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -279.552 -165.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 24.710 25.541
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
782.326 649.016
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 335.995 224.870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -13.280 -6.075
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 8.532 -1.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.573 866.549
Finansman Gelirleri
34 1.042.613 385.104
Finansman Giderleri
34 -1.247.310 -561.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
908.876 689.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-234.664 -63.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -143.448 -140.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -91.216 76.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
674.212 625.798
DÖNEM KARI (ZARARI)
674.212 625.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 232.327 177.483
Ana Ortaklık Payları
28 441.885 448.315
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 0,19640000 0,19930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.686 216.356
Dönem Karı (Zararı)
28 674.212 625.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
476.661 312.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 366.126 311.325
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 33 -6.410 6.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 129.881 114.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 200.472 76.893
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -82.025 -12.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -334.116 -221.283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.710 -25.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 234.664 63.998
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -7.150 2.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -71 -3.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-568.517 -460.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -25.728 100.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -7.885 -55.308
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.617 -18.232
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 10.616 2.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -407.280 -452.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -205.705 -210.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 9.220 30.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 59.351 45.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 511 97.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
582.356 477.832
Ödenen Faiz
8, 32, 34,38 -285.233 -103.563
Alınan Faiz
32, 34, 38 16.698 22.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -15.167 -17.401
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -246.968 -163.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.566 -537.842
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -9.138 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 116.815 10.654
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -34.081 -17.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 18, 20 23.046 17.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -320.916 -427.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 41.639 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.100 7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -43.962 -414.235
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3, 14 110.455 235.211
Alınan Temettüler
16 0 0
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 61.784 43.114
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 -10.308 6.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.241 2.795.481
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -55.566 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.843.369 5.462.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -4.606.744 -2.651.075
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.818 -16.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.361 2.473.995
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
592.065 386.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
748.426 2.859.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.371.417 3.164.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.119.843 6.024.062
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.410 -18.410 -2.697 -21.107
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler