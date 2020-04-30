***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 674.212 625.798DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 -58.967 68.253Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-71.428 81.551Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 11Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar424 219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.015 -13.528Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 88.495 357.480Yabancı Para Çevrim Farkları-7.016 356.163Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-493 1.161Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)123.047 280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27.043 -124DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.528 425.733TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)703.740 1.051.531Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar573.121 191.399Ana Ortaklık Payları130.619 860.132Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.110.668 8.368.913Finansal Yatırımlar7 479.978 426.120Ticari Alacaklar10, 38 3.718.644 3.572.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 5.610 6.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.713.034 3.565.193Diğer Alacaklar11 276.035 275.048Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 25.107 23.490Türev Araçlar12 845 25.764Stoklar13 4.239.341 3.831.439Peşin Ödenmiş Giderler14 357.619 233.693Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 101.113 66.550Diğer Dönen Varlıklar27 412.802 390.157ARA TOPLAM18.722.152 17.213.196Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 30.219 28.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.752.371 17.241.254DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.710.850 2.537.234Ticari Alacaklar10 352 275Diğer Alacaklar11 13.400 12.409Türev Araçlar12 342.464 64.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 814.133 710.578Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 740.622 772.422Maddi Duran Varlıklar18 14.551.898 14.684.667Kullanım Hakkı Varlıkları19 193.754 188.156Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 685.956 630.387Şerefiye21 313.821 301.469Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 372.135 328.918Peşin Ödenmiş Giderler14 289.626 372.080Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.020.001 1.093.602Diğer Duran Varlıklar27 443.581 443.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.806.637 21.509.584TOPLAM VARLIKLAR40.559.008 38.750.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.945.726 2.634.647Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 3.270.287 2.616.194Ticari Borçlar10, 38 1.933.823 2.093.016İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 99.288 84.154İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.834.535 2.008.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 77.375 76.090Diğer Borçlar11, 38 597.565 117.492İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 490.836 4.932İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 106.729 112.560Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 36.383 27.163Türev Araçlar12 121.380 23.587Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 153.923 90.059Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 83.351 86.419Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 267.989 155.830Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 351.135 270.674ARA TOPLAM8.838.937 8.191.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.838.937 8.191.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 11.634.606 10.594.795Ticari Borçlar10 680 0Diğer Borçlar11 68.210 30.606Türev Araçlar12 0 89.804Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 2.674 62.946Uzun Vadeli Karşılıklar25 455.623 451.185Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 262.623 196.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.424.416 11.426.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.263.353 19.617.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 14.451.417 14.622.505Ödenmiş Sermaye2.250.000 2.250.000Sermaye Düzeltme Farkları181.426 181.426Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527 527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.052.186 2.091.680Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.052.186 2.091.680Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.053.313 2.092.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.127 -1.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.015.809 2.285.616Yabancı Para Çevrim Farkları1.941.909 2.279.280Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)72.691 4.661Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.209 1.675Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.209 1.675Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler222.132 187.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.287.452 5.721.078Net Dönem Karı veya Zararı441.885 1.904.534Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 4.844.238 4.510.880TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.295.655 19.133.385TOPLAM KAYNAKLAR40.559.008 38.750.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 4.614.720 3.922.827Satışların Maliyeti29 -3.118.480 -2.635.285TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.496.240 1.287.542BRÜT KAR (ZARAR)1.496.240 1.287.542Genel Yönetim Giderleri30, 31 -261.429 -228.713Pazarlama Giderleri30, 31 -598.675 -521.702Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -14.826 -18.475Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 415.858 269.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -279.552 -165.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 24.710 25.541ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)782.326 649.016Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 335.995 224.870Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -13.280 -6.075TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 8.532 -1.262FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.113.573 866.549Finansman Gelirleri34 1.042.613 385.104Finansman Giderleri34 -1.247.310 -561.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)908.876 689.796Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-234.664 -63.998Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -143.448 -140.159Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -91.216 76.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)674.212 625.798DÖNEM KARI (ZARARI)674.212 625.798Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 232.327 177.483Ana Ortaklık Payları28 441.885 448.315Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,19640000 0,19930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.686 216.356Dönem Karı (Zararı)28 674.212 625.798Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler476.661 312.295Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 366.126 311.325Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 33 -6.410 6.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 129.881 114.066Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 200.472 76.893Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -82.025 -12.995Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 12, 33 -334.116 -221.283Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -24.710 -25.541Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 234.664 63.998Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -7.150 2.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 -71 -3.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-568.517 -460.261Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -25.728 100.178Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -7.885 -55.308Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -1.617 -18.232Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 10.616 2.475Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -407.280 -452.392Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -205.705 -210.652Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 9.220 30.848Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 59.351 45.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 511 97.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları582.356 477.832Ödenen Faiz8, 32, 34,38 -285.233 -103.563Alınan Faiz32, 34, 38 16.698 22.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -15.167 -17.401Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -246.968 -163.474YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.566 -537.842İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -9.138 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 116.815 10.654Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -34.081 -17.503Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 18, 20 23.046 17.976Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -320.916 -427.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 41.639 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.100 7.100Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -43.962 -414.235Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3, 14 110.455 235.211Alınan Temettüler16 0 0Alınan Faiz6, 7, 33, 34 61.784 43.114Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 -10.308 6.877FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI162.241 2.795.481Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -55.566 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 4.843.369 5.462.996Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -4.606.744 -2.651.075Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -18.818 -16.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)156.361 2.473.995Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi592.065 386.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)748.426 2.859.995DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.371.417 3.164.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.119.843 6.024.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.410 -18.410 -2.697 -21.107Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler