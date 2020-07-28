***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 862.481 1.349.254 188.269 723.456DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 37.379 95.985 96.346 27.732Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)42.753 115.229 114.181 33.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41 20 19 9Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar795 393 371 174Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.210 -19.657 -18.225 -6.129Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 736.195 605.642 647.700 248.162Yabancı Para Çevrim Farkları546.695 564.193 553.711 208.030Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)196 -859 689 -2.020Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)242.711 54.181 119.664 53.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.407 -11.873 -26.364 -11.749DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)773.574 701.627 744.046 275.894TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.636.055 2.050.881 932.315 999.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar695.672 444.645 122.551 253.246Ana Ortaklık Payları940.383 1.606.236 809.764 746.104Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.948.239 8.368.913Finansal Yatırımlar7 1.043.129 426.120Ticari Alacaklar10, 38 3.947.503 3.572.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 5.968 6.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.941.535 3.565.193Diğer Alacaklar11 329.158 275.048Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 29.070 23.490Türev Araçlar12 6.327 25.764Stoklar13 4.497.753 3.831.439Peşin Ödenmiş Giderler14 399.594 233.693Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 80.131 66.550Diğer Dönen Varlıklar27 299.829 390.157ARA TOPLAM18.580.733 17.213.196Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 32.284 28.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.613.017 17.241.254DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.329.808 2.537.234Ticari Alacaklar10 452 275Diğer Alacaklar11 18.024 12.409Türev Araçlar12 352.802 64.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 848.824 710.578Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 740.622 772.422Maddi Duran Varlıklar18 15.173.595 14.684.667Kullanım Hakkı Varlıkları19 182.683 188.156Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 744.975 630.387Şerefiye21 330.249 301.469Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 414.726 328.918Peşin Ödenmiş Giderler14 149.086 372.080Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.044.719 1.093.602Diğer Duran Varlıklar27 443.378 443.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.028.968 21.509.584TOPLAM VARLIKLAR40.641.985 38.750.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.883.625 2.634.647Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.669.097 2.616.194Ticari Borçlar10, 38 1.552.944 2.093.016İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 69.726 84.154İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.483.218 2.008.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 83.484 76.090Diğer Borçlar11, 38 105.297 117.492İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 18.732 4.932İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 86.565 112.560Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 36.904 27.163Türev Araçlar12 59.209 23.587Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 90.080 90.059Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 129.736 86.419Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 327.370 155.830Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 369.512 270.674ARA TOPLAM7.307.258 8.191.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.307.258 8.191.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 12.375.168 10.594.795Diğer Borçlar11 2.895 30.606Türev Araçlar12 0 89.804Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 68.653 62.946Uzun Vadeli Karşılıklar25 486.386 451.185Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 243.124 196.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.176.226 11.426.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.483.484 19.617.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 15.275.723 14.622.505Ödenmiş Sermaye2.250.000 2.250.000Sermaye Düzeltme Farkları181.426 181.426Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527 527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.133.970 2.091.680Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.133.970 2.091.680Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.135.064 2.092.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.094 -1.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.669.729 2.285.616Yabancı Para Çevrim Farkları2.503.752 2.279.280Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)164.116 4.661Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.861 1.675Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.861 1.675Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler222.132 187.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.291.435 5.721.078Net Dönem Karı veya Zararı526.504 1.904.534Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 4.882.778 4.510.880TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.158.501 19.133.385TOPLAM KAYNAKLAR40.641.985 38.750.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 8.834.292 8.617.371 4.219.572 4.694.544Satışların Maliyeti29 -6.251.583 -5.811.743 -3.133.103 -3.176.458TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.582.709 2.805.628 1.086.469 1.518.086BRÜT KAR (ZARAR)2.582.709 2.805.628 1.086.469 1.518.086Genel Yönetim Giderleri30 -561.641 -495.965 -300.212 -267.252Pazarlama Giderleri30 -1.169.151 -1.132.156 -570.476 -610.454Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -32.719 -38.491 -17.893 -20.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 591.234 458.591 175.376 188.696Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -344.679 -285.322 -65.127 -120.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 26.996 47.303 2.286 21.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.092.749 1.359.588 310.423 710.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 563.968 363.205 227.973 138.335Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -37.621 -36.236 -24.341 -30.161TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 3.778 -25.166 -4.754 -23.904FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.622.874 1.661.391 509.301 794.842Finansman Gelirleri34 1.841.831 938.033 799.218 552.929Finansman Giderleri34 -2.276.982 -1.316.311 -1.029.672 -754.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.187.723 1.283.113 278.847 593.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-325.242 66.141 -90.578 130.139Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -284.696 -170.700 -141.248 -30.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -40.546 236.841 50.670 160.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)862.481 1.349.254 188.269 723.456DÖNEM KARI (ZARARI)862.481 1.349.254 188.269 723.456Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 335.977 421.106 103.650 243.623Ana Ortaklık Payları28 526.504 928.148 84.619 479.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,23400000 0,41250000 0,03760000 0,21330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-351.417 568.103Dönem Karı (Zararı)28 862.481 1.349.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.042.824 644.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 773.512 665.659Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 35 30.202 38.317Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 224.773 144.581Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 452.280 254.550Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -168.924 -10.628Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 12, 33 -557.603 -325.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -26.996 -47.303Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 325.242 -66.141Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -6.326 -1.119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 -3.336 -7.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.387.717 -958.558Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -153.123 -179.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -61.187 -72.105Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -5.580 -16.632Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 35.696 2.476Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -692.520 -596.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -595.993 -263.372Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 9.741 38.576Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 -18.612 78.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 93.861 49.012Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları517.588 1.034.772Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -540.995 -259.956Alınan Faiz32, 34, 38 16.700 44.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -21.642 -21.439Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -323.068 -230.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-152.361 -1.428.525İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -16.183 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 241.215 22.878Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -204.386 -44.149Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 20, 33 33.738 31.232Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -625.119 -1.239.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 33 41.639 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 7.100 7.100Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -136.955 -666.210Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 345.652 600.713Alınan Temettüler16, 27 15.464 32.325Alınan Faiz6, 7, 33, 34 157.051 162.792Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 -11.577 -335.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.401.285 3.843.340Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -127.807 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 7.855.867 8.458.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -8.620.807 -3.961.214Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -39.206 -34.040Ödenen Temettüler11, 28, 38 -469.332 -619.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.905.063 2.982.918Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.489.299 620.460NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-415.764 3.603.378DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.371.417 3.164.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.955.653 6.767.445Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.410 -18.410 -2.697 -21.107Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-4.174 -103.200 66.272 -41.102 27.313 -13.789Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.228 158.437 4.109.518 2.392.112 12.677.757 4.014.121 16.691.878Transferler-21.157 29.206 2.384.063 -2.392.112 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.869 607.219 928.148 1.606.236 444.645 2.050.881Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-400.000 -400.000 -219.906 -619.906Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-21 -144 -165 165 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-49.657 -49.657 -49.657Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.075.357 2.167.290 187.643 6.043.780 928.148 13.834.171 4.239.025 18.073.196Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.488 1.870.046 -1.904.534 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.857 384.113 6.909 526.504 940.383 695.672 1.636.055Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-320.000 -320.000 -163.132 -483.132Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19.433 120.359 139.792 -139.792 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-106.957 -106.957 -20.850 -127.807Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.133.970 2.669.729 222.132 7.291.435 526.504 15.275.723 4.882.778 20.158.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862926BIST