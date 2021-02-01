***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









10 -435Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-1.783Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.898 30.343Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.678 -6.650DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.265.815 864.975TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.090.386 3.565.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar700.675 831.404Ana Ortaklık Payları3.389.711 2.733.890Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 9.354.964 8.368.913Finansal Yatırımlar7 2.159.846 426.120Ticari Alacaklar10, 38 4.352.606 3.572.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 7.508 6.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.345.098 3.565.193Diğer Alacaklar11 365.758 275.048Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 51.170 23.490Türev Araçlar12 4.941 25.764Stoklar13 4.180.755 3.831.439Peşin Ödenmiş Giderler14 335.654 233.693Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 25.111 66.550Diğer Dönen Varlıklar27 386.189 390.157ARA TOPLAM21.216.994 17.213.196Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 28.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.216.994 17.241.254DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.716.184 2.537.234Ticari Alacaklar10 481 275Diğer Alacaklar11 94.003 12.409Türev Araçlar12 90.337 64.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 1.001.163 710.578Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 891.141 772.422Maddi Duran Varlıklar18 16.240.518 14.684.667Kullanım Hakkı Varlıkları19 170.918 188.156Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 908.154 630.387Şerefiye21 368.483 301.469Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 539.671 328.918Peşin Ödenmiş Giderler14 349.106 372.080Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.104.347 1.093.602Diğer Duran Varlıklar27 444.690 443.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.011.042 21.509.584TOPLAM VARLIKLAR44.228.036 38.750.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.251.342 2.634.647Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.399.320 2.616.194Ticari Borçlar10, 38 2.444.872 2.093.016İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 120.307 84.154İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.324.565 2.008.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 98.610 76.090Diğer Borçlar11, 38 220.286 117.492İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 59.845 4.932İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 160.441 112.560Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 38.233 27.163Türev Araçlar12 53.762 23.587Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 113.763 90.059Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 38.510 86.419Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 248.634 155.830Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 331.146 270.674ARA TOPLAM8.238.478 8.191.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.238.478 8.191.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 12.491.577 10.594.795Diğer Borçlar11 3.371 30.606Türev Araçlar12 98.545 89.804Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 81.212 62.946Uzun Vadeli Karşılıklar25 614.167 451.185Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 209.453 196.946TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.498.325 11.426.282TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.736.803 19.617.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 22.194.395 14.622.505Ödenmiş Sermaye3.063.214 2.250.000Sermaye Düzeltme Farkları320.075 181.426Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.048 527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.564.583 2.091.680Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.564.583 2.091.680Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.623.553 2.092.836Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.970 -1.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.525.321 2.285.616Yabancı Para Çevrim Farkları3.491.750 2.279.280Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)33.571 4.661Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.675Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.517.852 187.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.898.265 5.721.078Net Dönem Karı veya Zararı2.138.037 1.904.534Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 296.838 4.510.880TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.491.233 19.133.385TOPLAM KAYNAKLAR44.228.036 38.750.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 21.340.686 18.058.686Satışların Maliyeti29 -14.679.283 -12.179.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.661.403 5.879.655BRÜT KAR (ZARAR)6.661.403 5.879.655Genel Yönetim Giderleri30, 31 -1.126.188 -1.037.506Pazarlama Giderleri30, 31 -2.721.967 -2.311.288Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -58.682 -74.310Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.796.203 847.114Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.304.691 -472.590Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 100.234 96.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.346.312 2.927.426Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1.237.373 646.594Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -209.483 -88.225TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 -36.178 7.808FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.338.024 3.493.603Finansman Gelirleri34 4.651.253 2.029.036Finansman Giderleri34 -5.734.093 -2.926.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.255.184 2.596.138Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-430.613 104.181Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -419.508 -283.143Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -11.105 387.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.824.571 2.700.319DÖNEM KARI (ZARARI)2.824.571 2.700.319Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 686.534 795.785Ana Ortaklık Payları28 2.138.037 1.904.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,87110000 0,84650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.663.054 2.301.502Dönem Karı (Zararı)28 2.824.571 2.700.319Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.129.867 1.415.808Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 1.650.842 1.374.584Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 35 175.732 38.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 238.117 90.964Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 883.871 721.235Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 7, 12, 33 -1.066.442 -546.985Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -100.234 -96.351Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 430.613 -104.181Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 3.851 -11.384Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 -22.481 -4.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-627.366 -695.476Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 619.659 -217.012Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -97.851 -228.445Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -27.680 -23.490Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 0 29.248Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -461.907 -857.148Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -852.189 464.355Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 11.070 27.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 94.073 74.370Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12, 34 35.949 -36.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 51.510 71.823Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.327.072 3.420.651Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -1.147.724 -824.779Alınan Faiz32, 34, 38 43.454 85.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -63.277 -43.023Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -496.471 -336.719YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.644.919 -2.952.838İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -93.496 -38.955Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 273.198 101.602Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -476.010 -89.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 20, 33 78.032 61.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -1.872.876 -2.889.571Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 33 41.639 -389Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 33, 35 44.588 7.099Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -464.762 -1.016.196Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 505.602 845.828Alınan Temettüler16, 27 133.168 140.007Alınan Faiz6, 7, 33, 34 291.664 341.319Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 -105.666 -415.618FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.665.991 4.933.585Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -127.807 -112.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28 0 4.480İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları11, 28 -31.145 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 10.991.089 18.382.017Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -12.897.613 -12.650.926Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -81.842 -69.505Ödenen Temettüler11, 28, 38 -518.673 -619.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.647.856 4.282.249Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.661.258 925.101NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.013.402 5.207.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.371.417 3.164.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.384.819 8.371.417Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.231.128 2.288.912 12.696.168 4.016.818 16.712.986Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-18.410 -18.410 -2.697 -21.107Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.581.229 158.437 4.212.718 2.288.912 12.677.758 4.014.121 16.691.879Transferler-21.158 29.207 2.280.863 -2.288.912 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.058 725.545 22.753 1.904.534 2.733.890 831.404 3.565.294Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı36 36 4.444 4.480Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-400.000 -400.000 -219.906 -619.906Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.113 98.264 104.377 -104.377 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-493.556 -493.556 -14.806 -508.362Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.488 1.870.046 -1.904.534 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.464 1.239.705 7.505 2.138.037 3.389.711 700.675 4.090.386Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi813.214 138.649 1.014 166.521 1.295.720 -1.926.979 488.139 -536.921 -48.782Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-320.000 -320.000 -208.813 -528.813Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.014 -26.122 -27.136 -27.136Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış468.439 3.679.694 4.148.133 -4.148.133 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-106.957 -106.957 -20.850 -127.807Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906830BIST