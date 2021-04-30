***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 1.352.172 674.212DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 52.611 -58.967Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)96.691 -71.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 22Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar576 424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-44.686 12.015Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 804.266 88.495Yabancı Para Çevrim Farkları735.067 -7.016Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-493Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.537 123.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.338 -27.043DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)856.877 29.528TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.209.049 703.740Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.108 573.121Ana Ortaklık Payları2.170.941 130.619Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.498.410 9.354.964Finansal Yatırımlar7 2.626.820 2.159.846Ticari Alacaklar10, 38 4.816.114 4.352.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 12.017 7.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.804.097 4.345.098Diğer Alacaklar11 381.721 365.758Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 77.217 51.170Türev Araçlar12 121.543 4.941Stoklar13 4.727.334 4.180.755Peşin Ödenmiş Giderler14 384.356 335.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 32.013 25.111Diğer Dönen Varlıklar27 447.953 386.189ARA TOPLAM24.113.481 21.216.994TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.113.481 21.216.994DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.737.484 1.716.184Ticari Alacaklar10 432 481Diğer Alacaklar11 110.773 94.003Türev Araçlar12 132.672 90.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 1.259.027 1.001.163Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 891.141 891.141Maddi Duran Varlıklar18 16.984.150 16.240.518Kullanım Hakkı Varlıkları19 168.183 170.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 957.584 908.154Şerefiye21 413.817 368.483Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 543.767 539.671Peşin Ödenmiş Giderler14 282.244 349.106Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.076.686 1.104.347Diğer Duran Varlıklar27 443.227 444.690TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.043.603 23.011.042TOPLAM VARLIKLAR48.157.084 44.228.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.635.948 2.251.342Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.473.439 2.399.320Ticari Borçlar10, 38 2.382.484 2.444.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 97.447 120.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.285.037 2.324.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 121.785 98.610Diğer Borçlar11, 38 674.614 220.286İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 548.970 59.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 125.644 160.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 33.349 38.233Türev Araçlar12 8.131 53.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 227.572 113.763Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 185.254 38.510Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 419.531 248.634Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 674.900 331.146ARA TOPLAM9.837.007 8.238.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.837.007 8.238.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 13.179.380 12.491.577Diğer Borçlar11 3.788 3.371Türev Araçlar12 26.611 98.545Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 105.398 81.212Uzun Vadeli Karşılıklar25 619.341 614.167Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 221.541 209.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.156.059 13.498.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.993.066 21.736.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 23.829.074 22.194.395Ödenmiş Sermaye3.063.214 3.063.214Sermaye Düzeltme Farkları320.075 320.075Geri Alınmış Paylar (-)-4.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.048 167.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.610.271 2.564.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.610.271 2.564.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.666.996 2.623.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.725 -58.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.301.279 3.525.321Yabancı Para Çevrim Farkları4.198.509 3.491.750Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)102.770 33.571Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.517.852 1.517.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.506.082 8.898.265Net Dönem Karı veya Zararı1.348.222 2.138.037Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 334.944 296.838TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.164.018 22.491.233TOPLAM KAYNAKLAR48.157.084 44.228.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 5.686.300 4.614.720Satışların Maliyeti29 -3.750.624 -3.118.480TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.935.676 1.496.240BRÜT KAR (ZARAR)1.935.676 1.496.240Genel Yönetim Giderleri30, 31 -316.269 -261.429Pazarlama Giderleri30, 31 -716.065 -598.675Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -24.652 -14.826Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 612.006 415.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -443.456 -279.552Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 43.030 24.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.090.270 782.326Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 555.160 335.995Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -14.410 -13.280TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 53.345 8.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.684.365 1.113.573Finansman Gelirleri34 1.731.441 1.042.613Finansman Giderleri34 -1.880.612 -1.247.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.535.194 908.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-183.022 -234.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -194.252 -143.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 11.230 -91.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.352.172 674.212DÖNEM KARI (ZARARI)1.352.172 674.212Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 3.950 232.327Ana Ortaklık Payları28 1.348.222 441.885Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,44020000 0,19640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI498.131 51.686Dönem Karı (Zararı)28 1.352.172 674.212Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler289.121 476.661Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 455.200 366.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 35 -5.830 -6.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 195.207 129.881Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 438.323 200.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -421.768 -82.025Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 12, 33 -532.950 -334.116Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -43.030 -24.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 183.022 234.664Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -7.797 -7.150Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 28.744 -71İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-694.841 -568.517Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -117.818 -25.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -16.069 -7.885Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -26.047 -1.617Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 10.616Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -578.165 -407.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -283.695 -205.705Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 -4.884 9.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 102.187 59.351Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12, 34 -5İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 229.655 511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları946.452 582.356Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -365.610 -285.233Alınan Faiz32, 34, 38 21.973 16.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -22.229 -15.167Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -82.455 -246.968YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-257.321 -57.566İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -94.361 -9.138Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 143.496 116.815Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -35.410 -34.081Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 20, 33 34.118 23.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -406.067 -320.916Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 33 41.639Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 33, 35 7.100Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -94.049 -43.962Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 138.735 110.455Alınan Faiz6, 7, 33, 34 47.691 61.784Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 8.526 -10.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-251.881 162.241Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -55.566İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları28 -37.073Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 647.938 4.843.369Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -836.245 -4.606.744Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -16.435 -18.818Ödenen Temettüler11, 28, 38 -10.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.071 156.361Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.130.649 592.065NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.119.578 748.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.384.819 8.371.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.504.397 9.119.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34.488 1.870.046 -1.904.534 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.350 -269.807 6.891 441.885 130.619 573.121 703.740Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-320.000 -320.000 -165.904 -485.904Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış8.856 55.387 64.243 -64.243 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-45.950 -45.950 -9.616 -55.566Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.052.186 2.015.809 222.132 7.287.452 441.885 14.451.417 4.844.238 19.295.655Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.582 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.138.037 -2.138.037 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.688 775.958 1.073 1.348.222 2.170.941 38.108 2.209.049Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-499.189 -499.189 -2 -499.191Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.969 -32.104 -37.073 -37.073Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 -4.969 167.048 2.610.271 4.301.279 1.517.852 10.506.082 1.348.222 23.829.074 334.944 24.164.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933578BIST