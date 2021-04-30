***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor
30.04.2021 18:36
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 1.352.172 674.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 52.611 -58.967
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.691 -71.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 22
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
576 424
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.686 12.015
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 804.266 88.495
Yabancı Para Çevrim Farkları
735.067 -7.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-493
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.537 123.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.338 -27.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
856.877 29.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.209.049 703.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.108 573.121
Ana Ortaklık Payları
2.170.941 130.619
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.498.410 9.354.964
Finansal Yatırımlar
7 2.626.820 2.159.846
Ticari Alacaklar
10, 38 4.816.114 4.352.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 12.017 7.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.804.097 4.345.098
Diğer Alacaklar
11 381.721 365.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 77.217 51.170
Türev Araçlar
12 121.543 4.941
Stoklar
13 4.727.334 4.180.755
Peşin Ödenmiş Giderler
14 384.356 335.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 32.013 25.111
Diğer Dönen Varlıklar
27 447.953 386.189
ARA TOPLAM
24.113.481 21.216.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.113.481 21.216.994
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.737.484 1.716.184
Ticari Alacaklar
10 432 481
Diğer Alacaklar
11 110.773 94.003
Türev Araçlar
12 132.672 90.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.259.027 1.001.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 891.141 891.141
Maddi Duran Varlıklar
18 16.984.150 16.240.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 168.183 170.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 957.584 908.154
Şerefiye
21 413.817 368.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 543.767 539.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 282.244 349.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.076.686 1.104.347
Diğer Duran Varlıklar
27 443.227 444.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.043.603 23.011.042
TOPLAM VARLIKLAR
48.157.084 44.228.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.635.948 2.251.342
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.473.439 2.399.320
Ticari Borçlar
10, 38 2.382.484 2.444.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 97.447 120.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.285.037 2.324.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 121.785 98.610
Diğer Borçlar
11, 38 674.614 220.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 548.970 59.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 125.644 160.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 33.349 38.233
Türev Araçlar
12 8.131 53.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 227.572 113.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 185.254 38.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 419.531 248.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 674.900 331.146
ARA TOPLAM
9.837.007 8.238.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.837.007 8.238.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.179.380 12.491.577
Diğer Borçlar
11 3.788 3.371
Türev Araçlar
12 26.611 98.545
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 105.398 81.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 619.341 614.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 221.541 209.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.156.059 13.498.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.993.066 21.736.803
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 23.829.074 22.194.395
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 320.075
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.610.271 2.564.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.610.271 2.564.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.666.996 2.623.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.725 -58.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.301.279 3.525.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.198.509 3.491.750
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
102.770 33.571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.517.852 1.517.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.506.082 8.898.265
Net Dönem Karı veya Zararı
1.348.222 2.138.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 334.944 296.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.164.018 22.491.233
TOPLAM KAYNAKLAR
48.157.084 44.228.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 5.686.300 4.614.720
Satışların Maliyeti
29 -3.750.624 -3.118.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.935.676 1.496.240
BRÜT KAR (ZARAR)
1.935.676 1.496.240
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -316.269 -261.429
Pazarlama Giderleri
30, 31 -716.065 -598.675
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -24.652 -14.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 612.006 415.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -443.456 -279.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 43.030 24.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.090.270 782.326
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 555.160 335.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -14.410 -13.280
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 53.345 8.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.684.365 1.113.573
Finansman Gelirleri
34 1.731.441 1.042.613
Finansman Giderleri
34 -1.880.612 -1.247.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.535.194 908.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-183.022 -234.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -194.252 -143.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 11.230 -91.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.352.172 674.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.352.172 674.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 3.950 232.327
Ana Ortaklık Payları
28 1.348.222 441.885
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 0,44020000 0,19640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.131 51.686
Dönem Karı (Zararı)
28 1.352.172 674.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
289.121 476.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 455.200 366.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 35 -5.830 -6.410
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 195.207 129.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 438.323 200.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -421.768 -82.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -532.950 -334.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -43.030 -24.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 183.022 234.664
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -7.797 -7.150
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 28.744 -71
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-694.841 -568.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -117.818 -25.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -16.069 -7.885
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -26.047 -1.617
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 10.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -578.165 -407.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -283.695 -205.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.884 9.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 102.187 59.351
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 34 -5
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 229.655 511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
946.452 582.356
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -365.610 -285.233
Alınan Faiz
32, 34, 38 21.973 16.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -22.229 -15.167
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -82.455 -246.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-257.321 -57.566
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -94.361 -9.138
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 143.496 116.815
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -35.410 -34.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 20, 33 34.118 23.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -406.067 -320.916
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 33 41.639
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 33, 35 7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -94.049 -43.962
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 138.735 110.455
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 47.691 61.784
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 8.526 -10.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.881 162.241
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -55.566
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
28 -37.073
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 647.938 4.843.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -836.245 -4.606.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -16.435 -18.818
Ödenen Temettüler
11, 28, 38 -10.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.071 156.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.130.649 592.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.119.578 748.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.384.819 8.371.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.504.397 9.119.843
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.488 1.870.046 -1.904.534 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.350 -269.807 6.891 441.885 130.619 573.121 703.740
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-320.000 -320.000 -165.904 -485.904
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.856 55.387 64.243 -64.243 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-45.950 -45.950 -9.616 -55.566
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.052.186 2.015.809 222.132 7.287.452 441.885 14.451.417 4.844.238 19.295.655
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.582 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.138.037 -2.138.037 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.688 775.958 1.073 1.348.222 2.170.941 38.108 2.209.049
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-499.189 -499.189 -2 -499.191
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.969 -32.104 -37.073 -37.073
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -4.969 167.048 2.610.271 4.301.279 1.517.852 10.506.082 1.348.222 23.829.074 334.944 24.164.018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933578
BIST