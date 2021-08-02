***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 2.764.622 862.481 1.412.450 188.269DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 126.341 37.379 73.730 96.346Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)182.281 42.753 85.590 114.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 41 23 19Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.020 795 444 371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.013 -6.210 -12.327 -18.225Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 1.235.890 736.195 431.624 647.700Yabancı Para Çevrim Farkları1.275.788 546.695 540.721 553.711Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 196 0 689Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.177 242.711 -141.714 119.664Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.279 -53.407 32.617 -26.364DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.362.231 773.574 505.354 744.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.126.853 1.636.055 1.917.804 932.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar88.189 695.672 50.081 122.551Ana Ortaklık Payları4.038.664 940.383 1.867.723 809.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.244.703 9.354.964Finansal Yatırımlar7 2.502.084 2.159.846Ticari Alacaklar10, 38 5.534.306 4.352.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 12.917 7.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.521.389 4.345.098Diğer Alacaklar11 391.648 365.758Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 93.549 51.170Türev Araçlar12 168.244 4.941Stoklar13 5.110.873 4.180.755Peşin Ödenmiş Giderler14 555.914 335.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 18.751 25.111Diğer Dönen Varlıklar27 610.678 386.189ARA TOPLAM26.230.750 21.216.994TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.230.750 21.216.994DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.160.220 1.716.184Ticari Alacaklar10 296 481Diğer Alacaklar11 116.038 94.003Türev Araçlar12 198.139 90.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 1.243.359 1.001.163Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 891.141 891.141Maddi Duran Varlıklar18 17.525.306 16.240.518Kullanım Hakkı Varlıkları19 160.089 170.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 989.478 908.154Şerefiye21 426.082 368.483Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 563.396 539.671Peşin Ödenmiş Giderler14 223.868 349.106Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.050.613 1.104.347Diğer Duran Varlıklar27 441.880 444.690TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.000.427 23.011.042TOPLAM VARLIKLAR50.231.177 44.228.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.233.065 2.251.342Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 3.195.334 2.399.320Ticari Borçlar10, 38 2.550.630 2.444.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 110.297 120.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.440.333 2.324.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 118.506 98.610Diğer Borçlar11, 38 231.873 220.286İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 49.780 59.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 182.093 160.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 73.319 38.233Türev Araçlar12 37.434 53.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 358.059 113.763Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 242.186 38.510Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 476.150 248.634Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 647.200 331.146ARA TOPLAM10.163.756 8.238.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.163.756 8.238.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 12.882.632 12.491.577Diğer Borçlar11 1.862 3.371Türev Araçlar12 58.381 98.545Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 133.889 81.212Uzun Vadeli Karşılıklar25 682.627 614.167Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 237.682 209.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.997.073 13.498.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.160.829 21.736.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 25.685.323 22.194.395Ödenmiş Sermaye3.063.214 3.063.214Sermaye Düzeltme Farkları320.075 320.075Geri Alınmış Paylar (-)-6.544 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.048 167.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.677.611 2.564.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.677.611 2.564.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.734.317 2.623.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.706 -58.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.703.921 3.525.321Yabancı Para Çevrim Farkları4.710.248 3.491.750Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.327 33.571Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.517.852 1.517.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.499.015 8.898.265Net Dönem Karı veya Zararı2.743.131 2.138.037Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 385.025 296.838TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.070.348 22.491.233TOPLAM KAYNAKLAR50.231.177 44.228.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 12.777.400 8.834.292 7.091.100 4.219.572Satışların Maliyeti29 -8.224.720 -6.251.583 -4.474.096 -3.133.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.552.680 2.582.709 2.617.004 1.086.469BRÜT KAR (ZARAR)4.552.680 2.582.709 2.617.004 1.086.469Genel Yönetim Giderleri30, 31 -630.796 -561.641 -314.527 -300.212Pazarlama Giderleri30, 31 -1.632.618 -1.169.151 -916.553 -570.476Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -52.038 -32.719 -27.386 -17.893Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.119.990 591.234 507.984 175.376Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -805.265 -344.679 -361.809 -65.127Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 108.996 26.996 65.966 2.286ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.660.949 1.092.749 1.570.679 310.423Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 949.203 563.968 394.043 227.973Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -181.749 -37.621 -167.339 -24.341TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 62.517 3.778 9.172 -4.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.490.920 1.622.874 1.806.555 509.301Finansman Gelirleri34 2.521.536 1.841.831 790.095 799.218Finansman Giderleri34 -2.656.259 -2.276.982 -775.647 -1.029.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.356.197 1.187.723 1.821.003 278.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-591.575 -325.242 -408.553 -90.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -517.370 -284.696 -323.118 -141.248Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -74.205 -40.546 -85.435 50.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.764.622 862.481 1.412.450 188.269DÖNEM KARI (ZARARI)2.764.622 862.481 1.412.450 188.269Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 21.491 335.977 17.541 103.650Ana Ortaklık Payları28 2.743.131 526.504 1.394.909 84.619Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,89650000 0,23400000 0,62000000 0,03760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.191.092 -351.417Dönem Karı (Zararı)28 2.764.622 862.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler959.509 1.042.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 952.126 773.512Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 35 -3.848 30.202Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 317.314 224.773Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 454.581 452.280Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -501.529 -168.924Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler6 5 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 12, 33 -747.519 -557.603Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -108.996 -26.996Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 591.575 325.242Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -19.933 -6.326Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 25.733 -3.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.617.017 -1.387.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -666.002 -153.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -26.096 -61.187Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -42.379 -5.580Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 15.267 35.696Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -969.608 -692.520Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -240.976 -595.993Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 35.086 9.741Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 285.845 -18.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 -8.154 93.861Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.107.114 517.588Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -607.268 -540.995Alınan Faiz32, 34, 38 57.300 16.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -26.530 -21.642Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -339.524 -323.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI418.989 -152.361İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -100.727 -16.183Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 1.020.363 241.215Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -84.791 -204.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 20, 33 58.375 33.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -838.322 -625.119Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 33 0 41.639Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 33, 35 0 7.100Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -216.162 -136.955Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 339.313 345.652Alınan Temettüler16, 27 26.606 15.464Alınan Faiz6, 7, 33, 34 175.214 157.051Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 39.120 -11.577FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.668.504 -1.401.285Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 0 -127.807İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları6, 28 -44.708 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.450.145 7.855.867Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -2.531.782 -8.620.807Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -33.074 -39.206Ödenen Temettüler11, 28, 38 -509.085 -469.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.423 -1.905.063Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.930.757 1.489.299NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.872.334 -415.764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.384.819 8.371.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.257.153 7.955.653Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Transferler34.488 1.870.046 -1.904.534 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.857 384.113 6.909 526.504 940.383 695.672 1.636.055Kar Payları-320.000 -320.000 -163.132 -483.132Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19.433 120.359 139.792 -139.792 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-106.957 -106.957 -20.850 -127.807Dönem Sonu Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.133.970 2.669.729 222.132 7.291.435 526.504 15.275.723 4.882.778 20.158.501Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233Transferler2.138.037 -2.138.037Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.028 1.178.600 3.905 2.743.131 4.038.664 88.189 4.126.853Kar Payları-499.017 -499.017 -2 -499.019Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.544 -42.175 -48.719 -48.719Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 -6.544 167.048 2.677.611 4.703.921 1.517.852 10.499.015 2.743.131 25.685.323 385.025 26.070.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954278BIST