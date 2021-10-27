***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 4.152.078 2.147.817 1.387.456 1.285.336DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 136.852 79.076 10.511 41.697Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)194.548 90.286 12.267 47.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51 96 -2 55Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar982 1.863 -38 1.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-58.729 -13.169 -1.716 -6.959Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 1.368.733 1.490.541 132.843 754.346Yabancı Para Çevrim Farkları1.325.531 1.309.506 49.743 762.811Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 48 0 -148Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.745 232.038 107.922 -10.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.543 -51.051 -24.822 2.356DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.505.585 1.569.617 143.354 796.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.657.663 3.717.434 1.530.810 2.081.379Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar128.204 774.180 40.015 78.508Ana Ortaklık Payları5.529.459 2.943.254 1.490.795 2.002.871Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 12.379.712 9.354.964Finansal Yatırımlar7 2.423.281 2.159.846Ticari Alacaklar10, 38 5.958.177 4.352.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 16.645 7.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.941.532 4.345.098Diğer Alacaklar11 399.921 365.758Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 78.105 51.170Türev Araçlar12 291.038 4.941Stoklar13 5.400.907 4.180.755Peşin Ödenmiş Giderler14 576.248 335.654Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 175.600 25.111Diğer Dönen Varlıklar27 510.949 386.189ARA TOPLAM28.193.938 21.216.994TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.193.938 21.216.994DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 936.126 1.716.184Ticari Alacaklar10 179 481Diğer Alacaklar11 113.340 94.003Türev Araçlar12 262.140 90.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 1.318.257 1.001.163Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 891.141 891.141Maddi Duran Varlıklar18 17.565.190 16.240.518Kullanım Hakkı Varlıkları19 159.670 170.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar20, 21 965.747 908.154Şerefiye21 430.850 368.483Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 534.897 539.671Peşin Ödenmiş Giderler14 508.294 349.106Ertelenmiş Vergi Varlığı36 886.090 1.104.347Diğer Duran Varlıklar27 441.574 444.690TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.047.748 23.011.042TOPLAM VARLIKLAR52.241.686 44.228.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.447.670 2.251.342Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 2.712.333 2.399.320Ticari Borçlar10, 38 2.996.248 2.444.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 107.815 120.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.888.433 2.324.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 124.718 98.610Diğer Borçlar11, 38 269.964 220.286İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 49.780 59.845İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 220.184 160.441Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 64.326 38.233Türev Araçlar12 26.265 53.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 299.275 113.763Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 207.784 38.510Kısa Vadeli Karşılıklar23, 25 477.667 248.634Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 674.427 331.146ARA TOPLAM10.300.677 8.238.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.300.677 8.238.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 13.393.925 12.491.577Diğer Borçlar11 2.008 3.371Türev Araçlar12 26.695 98.545Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 142.891 81.212Uzun Vadeli Karşılıklar25 681.352 614.167Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 247.001 209.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.493.872 13.498.325TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.794.549 21.736.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 27.022.091 22.194.395Ödenmiş Sermaye3.063.214 3.063.214Sermaye Düzeltme Farkları320.075 320.075Geri Alınmış Paylar (-)-25.663Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.048 167.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.680.688 2.564.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.680.688 2.564.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.737.396 2.623.553Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.708 -58.970Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.832.164 3.525.321Yabancı Para Çevrim Farkları4.755.391 3.491.750Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)76.773 33.571Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.517.852 1.517.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.371.039 8.898.265Net Dönem Karı veya Zararı4.095.674 2.138.037Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 425.046 296.838TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.447.137 22.491.233TOPLAM KAYNAKLAR52.241.686 44.228.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 21.012.921 14.632.425 8.235.521 5.798.133Satışların Maliyeti29 -13.580.740 -10.162.130 -5.356.020 -3.910.547TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.432.181 4.470.295 2.879.501 1.887.586BRÜT KAR (ZARAR)7.432.181 4.470.295 2.879.501 1.887.586Genel Yönetim Giderleri30, 31 -988.099 -842.227 -357.303 -280.586Pazarlama Giderleri30, 31 -2.657.097 -1.914.907 -1.024.479 -745.756Araştırma ve Geliştirme Giderleri30, 31 -75.883 -42.462 -23.845 -9.743Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 1.249.889 1.539.274 129.899 948.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -973.796 -1.045.283 -168.531 -700.604Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 160.197 43.530 51.201 16.534ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.147.392 2.208.220 1.486.443 1.115.471Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 1.315.229 1.108.847 366.026 544.879Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -464.756 -43.003 -283.007 -5.382TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 66.582 -32.655 4.065 -36.433FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.064.447 3.241.409 1.573.527 1.618.535Finansman Gelirleri34 3.284.807 3.331.059 763.271 1.489.228Finansman Giderleri34 -3.536.980 -4.046.039 -880.721 -1.769.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.812.274 2.526.429 1.456.077 1.338.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-660.196 -378.612 -68.621 -53.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -437.430 -538.258 79.940 -253.562Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -222.766 159.646 -148.561 200.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.152.078 2.147.817 1.387.456 1.285.336DÖNEM KARI (ZARARI)4.152.078 2.147.817 1.387.456 1.285.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 56.404 755.342 34.913 419.365Ana Ortaklık Payları28 4.095.674 1.392.475 1.352.543 865.971Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 1,33960000 0,61890000 0,44220000 0,38490000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.438.139 975.977Dönem Karı (Zararı)28 4.152.078 2.147.817Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.541.108 1.073.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18, 19, 20 1.463.962 1.188.812Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 10, 11, 13, 35 3.073 80.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23, 25 338.747 201.065Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8, 32, 34, 38 603.032 708.481Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32, 34 -548.618 -334.833Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler6 17Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7, 12, 33 -833.780 -1.099.528Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -160.197 -43.530Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 660.196 378.612Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 -16.691 -2.523Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler27 31.367 -4.180İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.827.714 -898.650Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32, 38 -707.624 -350.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -34.383 -80.326Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -26.935 -21.832Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12, 34 71.114 39.620Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.260.674 -619.901Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10, 32 -167.804 -70.473Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 26.093 -38Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 14, 27, 38 271.364 51.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14, 27 1.135 154.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.865.472 2.322.274Ödenen Faiz8, 32, 34, 38 -1.008.992 -896.963Alınan Faiz32, 34, 38 83.795 29.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -47.632 -56.416Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -454.504 -422.054YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI172.070 -876.934İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları16 -119.744 -41.964Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7, 33 1.501.406 261.991Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -159.584 -421.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18, 20, 33 70.575 36.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 11, 18, 20, 33 -1.338.725 -1.090.912Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17, 33 41.639Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 33, 35 7.100Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -620.804 -296.517Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 479.938 457.145Alınan Temettüler16, 27 113.719 75.032Alınan Faiz6, 7, 33, 34 235.420 200.929Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10, 11, 27 9.869 -105.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.593.041 -1.696.791Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 0 -127.807İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları6, 28 -186.575 -27.136Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.352.324 10.727.397Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8, 34 -4.198.847 -11.739.034Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -50.858 -58.565Ödenen Temettüler11, 28, 38 -509.085 -471.646YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.017.168 -1.597.748Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.998.940 2.902.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.016.108 1.304.938DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.384.819 8.371.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 12.400.927 9.676.355Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385Transferler34.488 1.870.046 -1.904.534 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)70.795 1.472.478 7.506 1.392.475 2.943.254 774.180 3.717.434Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi813.214 138.649 1.014 166.521 1.295.720 -1.926.979 488.139 -536.921 -48.782Kar Payları-320.000 -320.000 -163.132 -483.132Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.014 -26.122 -27.136 -27.136Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış468.439 3.759.716 4.228.155 -4.228.155 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-106.957 -106.957 -20.850 -127.807Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.630.914 3.758.094 1.517.852 8.978.288 1.392.475 21.827.960 336.002 22.163.962Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233Transferler2.138.037 -2.138.037Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.105 1.306.843 10.837 4.095.674 5.529.459 128.204 5.657.663Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-6 -6 6 0Kar Payları-499.017 -499.017 -2 -499.019Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-25.663 -177.077 -202.740 -202.740Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 -25.663 167.048 2.680.688 4.832.164 1.517.852 10.371.039 4.095.674 27.022.091 425.046 27.447.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972972BIST