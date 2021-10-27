***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor
27.10.2021 18:28
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 4.152.078 2.147.817 1.387.456 1.285.336
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 136.852 79.076 10.511 41.697
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.548 90.286 12.267 47.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51 96 -2 55
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
982 1.863 -38 1.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.729 -13.169 -1.716 -6.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 1.368.733 1.490.541 132.843 754.346
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.325.531 1.309.506 49.743 762.811
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 48 0 -148
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.745 232.038 107.922 -10.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.543 -51.051 -24.822 2.356
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.505.585 1.569.617 143.354 796.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.657.663 3.717.434 1.530.810 2.081.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.204 774.180 40.015 78.508
Ana Ortaklık Payları
5.529.459 2.943.254 1.490.795 2.002.871
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.379.712 9.354.964
Finansal Yatırımlar
7 2.423.281 2.159.846
Ticari Alacaklar
10, 38 5.958.177 4.352.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 16.645 7.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.941.532 4.345.098
Diğer Alacaklar
11 399.921 365.758
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 78.105 51.170
Türev Araçlar
12 291.038 4.941
Stoklar
13 5.400.907 4.180.755
Peşin Ödenmiş Giderler
14 576.248 335.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 175.600 25.111
Diğer Dönen Varlıklar
27 510.949 386.189
ARA TOPLAM
28.193.938 21.216.994
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.193.938 21.216.994
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 936.126 1.716.184
Ticari Alacaklar
10 179 481
Diğer Alacaklar
11 113.340 94.003
Türev Araçlar
12 262.140 90.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.318.257 1.001.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 891.141 891.141
Maddi Duran Varlıklar
18 17.565.190 16.240.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 159.670 170.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20, 21 965.747 908.154
Şerefiye
21 430.850 368.483
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 534.897 539.671
Peşin Ödenmiş Giderler
14 508.294 349.106
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 886.090 1.104.347
Diğer Duran Varlıklar
27 441.574 444.690
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.047.748 23.011.042
TOPLAM VARLIKLAR
52.241.686 44.228.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.447.670 2.251.342
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.712.333 2.399.320
Ticari Borçlar
10, 38 2.996.248 2.444.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 107.815 120.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.888.433 2.324.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 124.718 98.610
Diğer Borçlar
11, 38 269.964 220.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 49.780 59.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 220.184 160.441
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 64.326 38.233
Türev Araçlar
12 26.265 53.762
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 299.275 113.763
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 207.784 38.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 477.667 248.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 674.427 331.146
ARA TOPLAM
10.300.677 8.238.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.300.677 8.238.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.393.925 12.491.577
Diğer Borçlar
11 2.008 3.371
Türev Araçlar
12 26.695 98.545
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 142.891 81.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 681.352 614.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 247.001 209.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.493.872 13.498.325
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.794.549 21.736.803
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 27.022.091 22.194.395
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 320.075
Geri Alınmış Paylar (-)
-25.663
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
167.048 167.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.680.688 2.564.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.680.688 2.564.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.737.396 2.623.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.708 -58.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.832.164 3.525.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.755.391 3.491.750
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
76.773 33.571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.517.852 1.517.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.371.039 8.898.265
Net Dönem Karı veya Zararı
4.095.674 2.138.037
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 425.046 296.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.447.137 22.491.233
TOPLAM KAYNAKLAR
52.241.686 44.228.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 21.012.921 14.632.425 8.235.521 5.798.133
Satışların Maliyeti
29 -13.580.740 -10.162.130 -5.356.020 -3.910.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.181 4.470.295 2.879.501 1.887.586
BRÜT KAR (ZARAR)
7.432.181 4.470.295 2.879.501 1.887.586
Genel Yönetim Giderleri
30, 31 -988.099 -842.227 -357.303 -280.586
Pazarlama Giderleri
30, 31 -2.657.097 -1.914.907 -1.024.479 -745.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -75.883 -42.462 -23.845 -9.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.249.889 1.539.274 129.899 948.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -973.796 -1.045.283 -168.531 -700.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 160.197 43.530 51.201 16.534
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.147.392 2.208.220 1.486.443 1.115.471
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 1.315.229 1.108.847 366.026 544.879
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -464.756 -43.003 -283.007 -5.382
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 66.582 -32.655 4.065 -36.433
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.064.447 3.241.409 1.573.527 1.618.535
Finansman Gelirleri
34 3.284.807 3.331.059 763.271 1.489.228
Finansman Giderleri
34 -3.536.980 -4.046.039 -880.721 -1.769.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.812.274 2.526.429 1.456.077 1.338.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-660.196 -378.612 -68.621 -53.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -437.430 -538.258 79.940 -253.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -222.766 159.646 -148.561 200.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.152.078 2.147.817 1.387.456 1.285.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.152.078 2.147.817 1.387.456 1.285.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 56.404 755.342 34.913 419.365
Ana Ortaklık Payları
28 4.095.674 1.392.475 1.352.543 865.971
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 1,33960000 0,61890000 0,44220000 0,38490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.438.139 975.977
Dönem Karı (Zararı)
28 4.152.078 2.147.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.541.108 1.073.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 1.463.962 1.188.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 35 3.073 80.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 338.747 201.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 32, 34, 38 603.032 708.481
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32, 34 -548.618 -334.833
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
6 17
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 12, 33 -833.780 -1.099.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -160.197 -43.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 660.196 378.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -16.691 -2.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
27 31.367 -4.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.827.714 -898.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32, 38 -707.624 -350.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 32, 38 -34.383 -80.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -26.935 -21.832
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 34 71.114 39.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.260.674 -619.901
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 32 -167.804 -70.473
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 26.093 -38
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 27, 38 271.364 51.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 27 1.135 154.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.865.472 2.322.274
Ödenen Faiz
8, 32, 34, 38 -1.008.992 -896.963
Alınan Faiz
32, 34, 38 83.795 29.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -47.632 -56.416
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -454.504 -422.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
172.070 -876.934
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -119.744 -41.964
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 33 1.501.406 261.991
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -159.584 -421.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18, 20, 33 70.575 36.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 20, 33 -1.338.725 -1.090.912
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 33 41.639
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 33, 35 7.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -620.804 -296.517
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 479.938 457.145
Alınan Temettüler
16, 27 113.719 75.032
Alınan Faiz
6, 7, 33, 34 235.420 200.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 27 9.869 -105.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.593.041 -1.696.791
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 0 -127.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
6, 28 -186.575 -27.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.352.324 10.727.397
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 34 -4.198.847 -11.739.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -50.858 -58.565
Ödenen Temettüler
11, 28, 38 -509.085 -471.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.017.168 -1.597.748
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.998.940 2.902.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.016.108 1.304.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.384.819 8.371.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.400.927 9.676.355
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.091.680 2.285.616 187.644 5.721.078 1.904.534 14.622.505 4.510.880 19.133.385
Transferler
34.488 1.870.046 -1.904.534 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.795 1.472.478 7.506 1.392.475 2.943.254 774.180 3.717.434
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
813.214 138.649 1.014 166.521 1.295.720 -1.926.979 488.139 -536.921 -48.782
Kar Payları
-320.000 -320.000 -163.132 -483.132
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.014 -26.122 -27.136 -27.136
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
468.439 3.759.716 4.228.155 -4.228.155 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-106.957 -106.957 -20.850 -127.807
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.630.914 3.758.094 1.517.852 8.978.288 1.392.475 21.827.960 336.002 22.163.962
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233
Transferler
2.138.037 -2.138.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.105 1.306.843 10.837 4.095.674 5.529.459 128.204 5.657.663
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6 -6 6 0
Kar Payları
-499.017 -499.017 -2 -499.019
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.663 -177.077 -202.740 -202.740
Dönem Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -25.663 167.048 2.680.688 4.832.164 1.517.852 10.371.039 4.095.674 27.022.091 425.046 27.447.137
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972972
BIST