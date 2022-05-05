***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 3.864.853 1.352.172DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 86.624 52.611Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)88.210 96.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.319 30Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-906 576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.999 -44.686Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.667.252 804.266Yabancı Para Çevrim Farkları2.441.551 735.067Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)282.952 91.537Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57.251 -22.338DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.753.876 856.877TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.618.729 2.209.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.467.708 38.108Ana Ortaklık Payları5.151.021 2.170.941Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.227.056 12.810.775Finansal Yatırımlar6 2.694.166 3.265.243Ticari Alacaklar8, 28 12.067.112 9.185.761İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarPeşin Ödenmiş Giderler11 1.196.221 741.391Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 45.263 77.416Diğer Dönen Varlıklar794.275 1.016.457ARA TOPLAM42.922.304 35.673.376TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.922.304 35.673.376DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.179.385 1.069.888Ticari Alacaklar8 38 26Diğer Alacaklar156.754 142.903Türev Araçlar9 646.543 647.328Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.796.042 1.652.925Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.468.823 1.468.823Maddi Duran Varlıklar14 32.327.308 30.954.149Kullanım Hakkı Varlıkları15 525.380 449.823Maddi Olmayan Duran Varlıklar16, 17 16.235.289 14.762.668Şerefiye17 4.488.794 3.994.571Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 11.746.495 10.768.097Peşin Ödenmiş Giderler11 735.876 674.079Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.542.390 1.158.118Diğer Duran Varlıklar3.306 18.405TOPLAM DURAN VARLIKLAR56.617.134 52.999.135TOPLAM VARLIKLAR99.539.438 88.672.511KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.521.762 3.524.752Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 6.581.379 6.913.434Ticari Borçlar8, 28 6.070.587 5.033.187İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 164.993 163.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 5.905.594 4.869.959Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 325.761 255.526Diğer Borçlar9, 28 1.828.266 347.021İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 1.299.257 5.008İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar529.009 342.013Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 101.788 110.857Türev Araçlar9 25.049 29.473Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 774.340 405.904Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 430.166 868.425Kısa Vadeli Karşılıklar18, 19 801.699 906.826Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.117.298 797.447ARA TOPLAM23.578.095 19.192.852TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.578.095 19.192.852UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 18.830.369 17.213.186Diğer Borçlar3.326 3.002Türev Araçlar9 11.798 42.280Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 256.786 226.706Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.321.236 2.000.551Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 405.252 618.045Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler65.920 12.181TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.894.687 20.115.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.472.782 39.308.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 43.021.434 39.431.881Ödenmiş Sermaye3.063.214 3.063.214Sermaye Düzeltme Farkları320.075 320.075Geri Alınmış Paylar (-)-43.201 -39.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)167.048 167.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.222.025 6.139.201Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.222.025 6.139.201Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.321.516 6.240.309Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-99.491 -101.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.366.287 8.874.058Yabancı Para Çevrim Farkları10.326.204 9.062.730Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)40.083 -188.672Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.517.852 1.517.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.832.166 10.256.361Net Dönem Karı veya Zararı3.575.968 9.133.285Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 11.045.222 9.931.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.066.656 49.363.708TOPLAM KAYNAKLAR99.539.438 88.672.511Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 16.974.389 5.686.300Satışların Maliyeti21 -10.121.545 -3.750.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.852.844 1.935.676BRÜT KAR (ZARAR)6.852.844 1.935.676Genel Yönetim Giderleri22 -861.466 -316.269Pazarlama Giderleri22 -2.352.577 -716.065Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -49.492 -24.652Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.404.028 612.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.098.855 -443.456Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 90.892 43.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.985.374 1.090.270Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 550.336 555.160Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -194.878 -14.410TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -20.410 53.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.320.422 1.684.365Finansman Gelirleri25 2.705.927 1.731.441Finansman Giderleri25 -3.223.669 -1.880.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.802.680 1.535.194Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri62.173 -183.022Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -563.246 -194.252Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 625.419 11.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.864.853 1.352.172DÖNEM KARI (ZARARI)3.864.853 1.352.172Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar288.885 3.950Ana Ortaklık Payları3.575.968 1.348.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 1,20290000 0,44020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-152.950 498.131Dönem Karı (Zararı)3.864.853 1.352.172Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler569.102 289.121Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 867.076 455.200Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5, 6, 8, 10 111.720 -5.830Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18, 19 102.084 195.207Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7, 23, 25, 28 123.426 438.323Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler23, 25 54.023 -421.768Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6, 24 -536.678 -532.950Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 -90.892 -43.030Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -62.172 183.022Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 2.083 -7.797Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.568 28.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.027.805 -694.841Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8, 23, 28 -1.724.946 -117.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11, 16, 32, 38 -140.836 -16.069Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler12 -27.468 -26.047Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)9, 25 267.965 -5Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.305.043 -578.165Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8, 28 195.517 -283.695Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler12 -9.069 -4.884Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11, 28 543.124 102.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 172.951 229.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.406.150 946.452Ödenen Faiz7, 23, 25, 28 -603.414 -365.610Alınan Faiz23, 25, 28 64.053 21.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -24.901 -22.229Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -1.051.776 -82.455Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19 56.938YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-584.088 -257.321Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri6, 13, 24 364.530Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -299.799İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -94.361Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6, 24 589.214 143.496Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -115.888 -35.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14, 16, 24 58.934 34.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7, 14, 16, 24 -1.237.453 -406.067Verilen Nakit Avans ve Borçlar11 -518.758 -94.049Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler11 422.230 138.735Alınan Faiz5, 6, 24, 25 75.954 47.691Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 76.948 8.526FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI965.806 -251.881İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları5 -313.924 -37.073Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.894.614 647.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7, 25 -1.187.020 -836.245Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -73.552 -16.435Ödenen Temettüler28 -354.312 -10.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.768 -11.071Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.140.301 1.130.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.369.069 1.119.578DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.819.239 9.384.819DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.188.308 10.504.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.063.214 320.075 167.048 2.564.583 3.525.321 1.517.852 8.898.265 2.138.037 22.194.395 296.838 22.491.233Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.138.037 -2.138.037 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.688 775.958 1.073 1.348.222 2.170.941 38.108 2.209.049Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-499.189 -499.189 -2 -499.191Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.969 -32.104 -37.073 -37.073Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 -4.969 167.048 2.610.271 4.301.279 1.517.852 10.506.082 1.348.222 23.829.074 334.944 24.164.018Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.063.214 320.075 -39.213 167.048 6.139.201 8.874.058 1.517.852 10.256.361 9.133.285 39.431.881 9.931.827 49.363.708Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.133.285 -9.133.285 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.824 1.492.229 3.575.968 5.151.021 1.467.708 6.618.729Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı-1 -1Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları-354.312 -1.601.856Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.988 -309.936 -313.924 -313.924Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.063.214 320.075 -43.201 167.048 6.222.025 10.366.287 1.517.852 17.832.166 3.575.968 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026804BIST