***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1317 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062528BIST