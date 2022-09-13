Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi

13.09.2022 10:17
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1317 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062528


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:093.646
Değişim :  -0,10% |  -3,52
Açılış :  3.684  
Önceki Kapanış :  3.649  
En Yüksek
3.715 En Düşük
3.646
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 36,54 1.468.835 % 9,99  
VAKBN 15,66 35.466.377 % 9,97  
TURSG 8,30 98.268.919 % 9,93  
VAKFN 3,95 33.502.393 % 9,42  
VKFYO 7,31 5.945.290 % 8,94  
daha fazla
10:09 Alış Satış %  
Dolar 18,2255 18,2524 % 0,20  
Euro 18,4998 18,5102 % 0,33  
Sterlin 21,3056 21,4125 % 0,34  
Frank 19,1010 19,2161 % 0,35  
Riyal 4,8391 4,8633 % 0,06  
daha fazla
10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 -1,15  
Altın Gr. 1.010 1.010 -0,55  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.791 6.851 -5,00  
Yarım 3.309 3.348 -2,00  
Çeyrek 1.660 1.675 -1,00  
Gümüş.Ons 19,70 19,73 -0,08  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 -0,06  
B. Petrol 94,22 94,22 0,22  
Seans Raporu 10:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru