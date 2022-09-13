***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2022 10:17
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1317 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062528
BIST
10:093.646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,52
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.646
10:0918,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2524
En Düşük
18,2119
10:0918,5102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:091.010,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.010,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:09
|RODRG
|36,54
|1.468.835
|% 9,99
|
|VAKBN
|15,66
|35.466.377
|% 9,97
|
|TURSG
|8,30
|98.268.919
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,95
|33.502.393
|% 9,42
|
|VKFYO
|7,31
|5.945.290
|% 8,94
|
|ASUZU
|264,90
|18.994.125
|% -9,99
|
|BJKAS
|6,51
|34.553.413
|% -7,26
|
|SEKUR
|19,85
|1.996.736
|% -4,75
|
|TSPOR
|4,86
|17.931.937
|% -4,71
|
|ZRGYO
|5,12
|6.673.718
|% -3,94
|
|THYAO
|76,30
|925.291.600
|% 1,80
|
|AKBNK
|17,80
|753.114.973
|% 1,66
|
|ASELS
|33,80
|718.223.154
|% 4,84
|
|ISCTR
|12,33
|629.544.259
|% -1,75
|
|YKBNK
|9,78
|591.656.996
|% 0,93
|
|EKGYO
|5,37
|578.848.978
|% 0,37
|
|YKBNK
|9,78
|591.656.996
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,33
|629.544.259
|% -1,75
|
|AKBNK
|17,80
|753.114.973
|% 1,66
|
|HALKB
|16,28
|429.730.702
|% 7,60
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2255
|18,2524
|% 0,20
|
|Euro
|18,4998
|18,5102
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3056
|21,4125
|% 0,34
|
|Frank
|19,1010
|19,2161
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8391
|4,8633
|% 0,06
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.851
|-5,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|0,22
|