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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi

25.09.2023 16:36
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 20.000.000.000.-TL'ye (Yirmi Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1187 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin onaylanan İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197116


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