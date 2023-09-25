***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi
25.09.2023 16:36
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 20.000.000.000.-TL'ye (Yirmi Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1187 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin onaylanan İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197116
BIST
'
17:058.284
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 244,75
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0527,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0699
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0528,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0920
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8214
17:051.683,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.683,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CIMSA
|325,70
|863.325.226
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,50
|52.682.588
|% -8,08
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|TUPRS
|164,40
|8.172.665.090
|% 6,68
|
|THYAO
|231,20
|7.796.554.092
|% 2,26
|
|KONTR
|339,60
|5.494.516.810
|% 6,26
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,07
|1.583.425.689
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,06
|2.312.587.149
|% 1,90
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,91
|1.159.619.501
|% 5,91
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2051
|27,2100
|% 0,25
|
|Euro
|28,8257
|28,8405
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1368
|33,3030
|% 0,05
|
|Frank
|29,7226
|29,9017
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2318
|7,2681
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|2,88
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.135
|11.206
|16,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|8,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, ALARK, SASA
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, RAYSG, IHLGM, MIATK, SMRTG, KCAER, CASA, ZEDUR, INTEM, MTRKS
-
17:18
REEDR, KRDMD, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
YONGA, KAPLM, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında