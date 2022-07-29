***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.07.2022 18:28
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049434
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 17,8995
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|Önceki Kapanış
|: 17,9400
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18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,1700
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.015,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.015,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9098
|17,9222
|% 0,00
|
|Euro
|18,2833
|18,3090
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,7204
|21,8293
|% -0,24
|
|Frank
|18,7471
|18,8600
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7552
|4,7791
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.774
|6.856
|22,00
|
|Yarım
|3.301
|3.352
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,41
|
Seans Raporu
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