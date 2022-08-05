***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.08.2022 18:22
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 10.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052522
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1125
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.021,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.021,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9270
|17,9460
|% 0,20
|
|Euro
|18,2432
|18,2618
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,5510
|21,6591
|% -0,77
|
|Frank
|18,5387
|18,6504
|% -0,77
|
|Riyal
|4,7566
|4,7805
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-19,10
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.842
|6.926
|-64,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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