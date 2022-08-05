***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.08.2022Ek AçıklamalarSermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından toplamda 10.000.000.000.-TL'ye (On Milyar Türk Lirası) kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 10.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052522BIST