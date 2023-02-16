Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.02.2023 19:02
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2023 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114513


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.009
Değişim :  1,17% |  58,11
Açılış :  5.311  
Önceki Kapanış :  4.950  
En Yüksek
5.320 En Düşük
4.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEKTS 33,66 1.114.136.382 % 10,00  
OYAKC 30,14 217.371.932 % 10,00  
KONYA 3.586,90 19.268.827 % 10,00  
NIBAS 19,04 10.968.982 % 9,99  
KRDMA 19,05 734.519.247 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8465 18,8500 % 0,01  
Euro 20,1415 20,1518 % -0,03  
Sterlin 22,5616 22,6748 % -0,20  
Frank 20,2778 20,3999 % -0,19  
Riyal 5,0096 5,0348 % 0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 -3,21  
Altın Gr. 1.111 1.111 -2,53  
Cumhuriyet 7.521 7.635 4,00  
Tam 7.563 7.626 -9,00  
Yarım 3.695 3.732 -4,00  
Çeyrek 1.847 1.866 -2,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,08  
Gümüş Gr. 13,08 13,10 -0,03  
B. Petrol 85,47 85,47 0,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru