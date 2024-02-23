***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.02.2024 19:21
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251691
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18:059.374
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En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
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|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
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|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
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|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
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|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
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|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
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|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
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|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
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|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
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|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0448
|31,0530
|% 0,21
|
|Euro
|33,6430
|33,6585
|% 0,06
|
|Sterlin
|39,2565
|39,4534
|% 0,37
|
|Frank
|35,1179
|35,3295
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2544
|8,2958
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,17
|988,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,77
|% 0,66
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