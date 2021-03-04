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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2021 20:25



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2013 tarihli II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ikinci bölüm altıncı madde ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında daha önce Kurulca izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla dolması nedeniyle, daha önce izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 7'nci maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şişecam Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Şişecam Draft Amendments in Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915284


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