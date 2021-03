***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2013 tarihli II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ikinci bölüm altıncı madde ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında daha önce Kurulca izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla dolması nedeniyle, daha önce izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 7'nci maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şişecam Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 Şişecam Draft Amendments in Articles of Association.pdf