***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2021 20:25
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Aralık 2013 tarihli II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ikinci bölüm altıncı madde ikinci fıkrasında belirtilen kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar kapsamında daha önce Kurulca izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının beş yıllık süresinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla dolması nedeniyle, daha önce izin verilen 4.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 7'nci maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şişecam Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Şişecam Draft Amendments in Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915284
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,9300
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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9,0579
En Düşük
8,9263
18:05408,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,73
|Açılış
|: 408,82
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4597
|7,4645
|% 0,26
|
|Euro
|8,9626
|8,9808
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,3650
|10,4170
|% 0,05
|
|Frank
|7,9943
|8,0425
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-4,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,41
|67,41
|3,34
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Seans Raporu
18:05
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17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
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17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem