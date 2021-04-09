***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 21:47
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 05.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresinin uzatılarak 2021-2025 yılları olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-3310 sayılı yazısında uygun bulunmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şişecam Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Şişecam Draft Amendments in Articles of Association.pdf
EK: 3 Kayıtlı sermaye tavan SPK onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926416
BIST