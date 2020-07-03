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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

03.07.2020 10:01
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin kredi notunu BB-, görünümünü ise durağan olarak teyit ettiğini 02/07/2020 tarihli raporunda kamuya açıklamıştır.
İşbu  açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde  herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854302


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METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
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B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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