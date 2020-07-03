***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.07.2020 10:01
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin kredi notunu BB-, görünümünü ise durağan olarak teyit ettiğini 02/07/2020 tarihli raporunda kamuya açıklamıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854302
BIST
10:02117.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 420,67
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
117.224
10:026,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
10:027,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
10:02391,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 391,36
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|YAPRK
|11,84
|804.137
|% 9,73
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|PKENT
|192,00
|61.248
|% 7,50
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,80
|983.813
|% -4,76
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|PARSN
|20,32
|23.821.222
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,70
|8.519.679
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,22
|8.451.396
|% -0,62
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|CEMAS
|1,70
|8.519.679
|% 1,80
|
|SKBNK
|1,51
|6.152.848
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,08
|6.800.475
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5273
|8,5700
|% 0,09
|
|Frank
|7,2176
|7,2611
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,88
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.555
|0,40
|
|Tam
|2.608
|2.621
|0,40
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|