***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.08.2020 08:23
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün durağan'dan, negatif'e revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün ise durağan'dan, negatif'e revize edildiği kamuya açıklanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871701
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
0
En Düşük
0
18:057,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3537
En Düşük
7,2953
18:058,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7666
En Düşük
8,6730
18:05464,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|73,30
|4.770.795
|% 3,33
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,56
|220.664.443
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,56
|220.664.443
|% 0,00
|
|KCHOL
|15,46
|169.561.166
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% 0,00
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3355
|7,3430
|% 0,13
|
|Euro
|8,7273
|8,7362
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7521
|9,8010
|% -0,10
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.120
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|45,82
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|22,16
|
|Çeyrek
|742
|759
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,06
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,12
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem