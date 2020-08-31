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***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

31.08.2020 08:23
GÜNCEL HABERLER



***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings  tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün durağan'dan, negatif'e revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları  A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün  ise durağan'dan, negatif'e revize edildiği kamuya açıklanmıştır.
İşbu  açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde  herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871701


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Tam 3.062 3.139 45,82  
Yarım 1.480 1.518 22,16  
Çeyrek 742 759 11,08  
Gümüş.Ons 28,01 28,06 0,54  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,12  
B. Petrol 46,08 46,08 0,27  
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