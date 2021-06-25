***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.06.2021 10:25
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24/06/2021 tarihli raporunda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (‘Şişecam') için yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin Kredi Notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan' olarak teyit ettiğini kamuya açıklamıştır. Fitch Ratings açıklamasında, Şişecam'ın dengeli risk profili ve güçlü sermaye yapısı ile faaliyet alanlarında geniş ürün yelpazesinin getirdiği çeşitlendirmeyle farklı coğrafyalarda, farklı makro ekonomik dinamikler sonucu elde ettiği yüksek kar ve düşük borç seviyelerini kuvvetli yönleri arasında belirterek, bağımsız derecelendirmesinin ‘bb+' seviyesinde sabit kaldığına yer vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944075
BIST
13:141.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,79
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
13:148,6767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
13:1410,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0378
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3655
13:14497,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 497,87
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ALKA
|16,50
|4.476.660
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.833.988
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.607.843
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.985.636
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.288.562
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|47.931.782
|% -9,86
|
|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|BERA
|13,15
|113.389.803
|% -6,67
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,40
|401.613.127
|% -1,44
|
|GARAN
|8,32
|317.566.145
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|286.627.683
|% 0,60
|
|FENER
|39,06
|274.474.150
|% 0,67
|
|VAKFN
|12,71
|257.169.398
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,09
|149.693.934
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|143.472.798
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,75
|286.627.683
|% 0,60
|
|PETKM
|5,48
|215.554.255
|% 0,74
|
|GARAN
|8,32
|317.566.145
|% -0,24
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6751
|8,6767
|% -0,37
|
|Euro
|10,3635
|10,3681
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,0455
|12,1059
|% -0,37
|
|Frank
|9,4416
|9,4985
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3104
|2,3219
|% -0,21
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,97
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,06
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,44
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|-0,42
|