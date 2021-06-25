***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24/06/2021 tarihli raporunda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (‘Şişecam') için yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin Kredi Notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan' olarak teyit ettiğini kamuya açıklamıştır. Fitch Ratings açıklamasında, Şişecam'ın dengeli risk profili ve güçlü sermaye yapısı ile faaliyet alanlarında geniş ürün yelpazesinin getirdiği çeşitlendirmeyle farklı coğrafyalarda, farklı makro ekonomik dinamikler sonucu elde ettiği yüksek kar ve düşük borç seviyelerini kuvvetli yönleri arasında belirterek, bağımsız derecelendirmesinin ‘bb+' seviyesinde sabit kaldığına yer vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944075BIST