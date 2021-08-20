***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.08.2021 18:18
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AAA(Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BBB- / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "A-3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Her iki not da yatırım yapılabilir seviyesindedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959753
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
18:058,4938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0130
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
18:05487,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,68
|Açılış
|: 487,63
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4904
|8,4938
|% -0,15
|
|Euro
|9,9406
|9,9492
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,5402
|11,5980
|% -0,01
|
|Frank
|9,2262
|9,2817
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2574
|2,2688
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,93
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem