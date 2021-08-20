***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AAA(Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BBB- / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "A-3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Her iki not da yatırım yapılabilir seviyesindedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959753BIST