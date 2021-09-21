***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.09.2021 11:32
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı güncelleme raporlarıyla, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service (Moody's), Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "B2" ve görünümünü negatif olarak korumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964662
BIST
12:551.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:558,6470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:5510,1549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:55490,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,19
|Açılış
|: 490,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KTSKR
|64,25
|25.124.818
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.029.200
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,86
|14.501.765
|% 8,71
|
|IHYAY
|0,80
|7.125.143
|% 8,11
|
|NUGYO
|11,91
|10.086.245
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.525.519
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,86
|67.992.562
|% -6,46
|
|NIBAS
|9,70
|10.756.063
|% -4,53
|
|SELGD
|4,90
|1.890.468
|% -4,48
|
|THYAO
|13,00
|622.621.410
|% 1,48
|
|GARAN
|9,17
|518.434.909
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,14
|331.846.450
|% -4,46
|
|TUPRS
|108,90
|284.636.938
|% 1,30
|
|SISE
|8,24
|262.574.790
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|209.148.910
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|107.378.252
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|518.434.909
|% 0,99
|
|THYAO
|13,00
|622.621.410
|% 1,48
|
|SISE
|8,24
|262.574.790
|% 0,49
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6470
|% -0,20
|
|Euro
|10,1478
|10,1549
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,7845
|11,8436
|% -0,13
|
|Frank
|9,2975
|9,3536
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% -0,37
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,52
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.227
|3.309
|-5,20
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|-2,52
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|