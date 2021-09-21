***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı güncelleme raporlarıyla, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service (Moody's), Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "B2" ve görünümünü negatif olarak korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964662BIST