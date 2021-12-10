***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 3 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün "durağan"dan "negatif"e revize edilmesi sonrası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB- olarak teyit edildiği, görünümün ise "durağan"a revize edildiği kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982549BIST