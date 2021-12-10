***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.12.2021 08:41
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 3 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün "durağan"dan "negatif"e revize edilmesi sonrası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB- olarak teyit edildiği, görünümün ise "durağan"a revize edildiği kamuya açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982549
BIST
10:452.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,87
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
10:4513,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0539
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:4515,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:45788,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,62
|Açılış
|: 788,86
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:45
|EUHOL
|2,31
|21.675.035
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|9.389.843
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,40
|83.113.398
|% 8,39
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|28.798.148
|% -9,82
|
|BAGFS
|14,05
|5.296.285
|% -8,47
|
|THYAO
|22,92
|1.677.262.490
|% 4,18
|
|KRDMD
|10,67
|640.120.078
|% 1,62
|
|SISE
|15,74
|519.344.755
|% 2,21
|
|ASELS
|25,04
|422.309.067
|% 0,00
|
|PETKM
|9,06
|391.933.559
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,56
|335.842.451
|% 1,19
|
|TSKB
|1,63
|131.353.075
|% 0,00
|
|THYAO
|22,92
|1.677.262.490
|% 4,18
|
|SKBNK
|1,22
|86.832.607
|% -0,81
|
|KRDMD
|10,67
|640.120.078
|% 1,62
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8290
|13,8411
|% 0,39
|
|Euro
|15,6211
|15,6414
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2352
|18,3266
|% 0,33
|
|Frank
|14,9026
|14,9924
|% 0,22
|
|Riyal
|3,6777
|3,6961
|% 0,36
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,25
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|-0,32
|