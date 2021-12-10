***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.12.2021 09:16
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021 25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama metninde bir düzeltme yapılmıştır:
Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, 3 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün "durağan"dan "negatif"e revize edilmesi sonrası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BB- olarak teyit edildiği, görünümün ise "negatif"e revize edildiği kamuya açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982559
BIST
11:192.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,26
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:1913,8776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0904
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:1915,6831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0873
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:19788,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,53
|Açılış
|: 788,78
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EUHOL
|2,31
|21.825.157
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.429.069
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,12
|72.646.602
|% 9,09
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|30.752.798
|% -9,82
|
|PCILT
|13,87
|107.881.045
|% -8,27
|
|THYAO
|22,62
|2.145.936.564
|% 2,82
|
|KRDMD
|10,56
|894.816.579
|% 0,57
|
|SISE
|15,49
|722.383.805
|% 0,58
|
|PETKM
|9,13
|585.124.913
|% 2,13
|
|ASELS
|24,82
|560.895.990
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,56
|417.577.689
|% 1,19
|
|THYAO
|22,62
|2.145.936.564
|% 2,82
|
|TSKB
|1,63
|150.011.678
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,56
|894.816.579
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,22
|87.412.056
|% -0,81
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8391
|13,8633
|% 0,55
|
|Euro
|15,6263
|15,6593
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,2274
|18,3188
|% 0,28
|
|Frank
|14,9078
|14,9976
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6775
|3,6960
|% 0,35
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,25
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,17
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,17
|74,17
|-0,25
|