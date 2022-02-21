***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-"den "B+"ya revize etmesinin ardından,18/02/2022'de Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" den "B+"ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiş ve uzun vadeli öncelikli teminatsız borç notunu da "BB-"dan "B+"/RR4'e revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003039BIST