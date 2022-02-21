***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.02.2022 08:05
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-"den "B+"ya revize etmesinin ardından,18/02/2022'de Şişecam'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" den "B+"ya revize etmiş, görünümünü "Negatif" olarak teyit etmiş ve uzun vadeli öncelikli teminatsız borç notunu da "BB-"dan "B+"/RR4'e revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003039
BIST
15:422.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
15:4213,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0095
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
15:4215,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
15:42830,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,76
|Açılış
|: 830,53
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:17
|DERHL
|5,72
|25.810.611
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|309.194.887
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|37.253.113
|% 9,95
|
|LKMNH
|14,59
|35.636.607
|% 9,70
|
|AVHOL
|6,25
|12.481.232
|% 8,89
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|PKENT
|519,20
|1.089.801
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|17.006.866
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,34
|3.230.324.031
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,67
|890.549.472
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,04
|747.732.871
|% 0,25
|
|GARAN
|11,80
|671.415.700
|% -0,34
|
|EREGL
|28,30
|643.680.988
|% -0,14
|
|YKBNK
|4,04
|747.732.871
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|155.103.718
|% -0,74
|
|THYAO
|29,34
|3.230.324.031
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,67
|890.549.472
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,30
|165.590.115
|% -1,29
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6391
|13,6423
|% -0,04
|
|Euro
|15,4851
|15,4938
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,5057
|18,5985
|% 0,02
|
|Frank
|14,8041
|14,8932
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6227
|3,6408
|% -0,10
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-3,08
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.502
|5.640
|-12,47
|
|Yarım
|2.659
|2.728
|-6,03
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|0,36
|